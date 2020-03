Corona weegt op export Belgisch bier en frieten naar China

De Belgische brouwerijen en voedingsbedrijven exporteren minder door het coronavirus. Schepen naar China worden schaarser. 'Een container is dubbel zo duur geworden.'

'We horen van politici en wetenschappers dat er geen reden tot paniek is. Dat kan zo zijn in hun vakgebied, maar economisch wordt de impact van corona door velen serieus onderschat.' In een Facebook-post bindt Struise Brouwers de kat de bel aan. De export van de West-Vlaamse brouwer - volgens de recensiesite RateBeer de beste van België - staat onder druk. 'Onze Chinese invoerder heeft zijn bestellingen voor het tweede kwartaal geannuleerd', zegt Urbain Coutteau van Struise Brouwers.

'Het probleem ligt niet zozeer bij onze klanten, wel bij de rederijen die het bier naar China transporteren', zegt Coutteau. 'Door de epidemie staan al geruime tijd containers geblokkeerd in Azië. De verwachting is dat het nog tot eind april duurt voor die geboekt kunnen worden.'

De prijzen voor de huur van een container zijn fors gestegen. 'Normaal betalen we 2.500 dollar voor een container. Dat is nu 5.000 à 6.000 dollar. Vrijdag vertrekt één palet naar een klant in Zuid-Korea. Dat gaat via Duitsland, waar er ergens een boot naar Azië vertrekt.'

Maand wachten

De scheerpvaartsector bevestigt de problemen. 'Er is een enorm tekort aan containers om goederen te verschepen’, laat het Zeebrugse expeditiebedrijf Eagle weten. ‘Vooral koelcontainers voor het transport van bier en levensmiddelen. Veel schepen zijn geschrapt, waardoor er minder plaats is op schepen die wel varen. Bedrijven moeten tot een maand wachten voor ze hun spullen op het schip krijgen.' Eenzelfde geluid valt te horen bij het Antwerpse expeditiebedrijf Herfurth Logistics.

Bij veel voedingsbedrijven daalt de export naar China. 'Onze Chinese bierverdeler heeft sinds de corona-uitbraak midden januari zes containers met vooral Kasteel- en St. Louis-bier on hold gezet', zegt Xavier Van Honsebrouck, de eigenaar van de brouwerij Van Honsebrouck. 'De Chinezen gaan niet meer uit, waardoor de consumptie daalt. In de afgelopen dagen kreeg ik geen signalen van verbetering.'

Vorige week kondigde AB InBev aan dat de Chinezen fors minder bier drinken door de corona-uitbraak. Het bedrijf liep al 285 miljoen dollar omzet mis en 170 miljoen euro brutobedrijfswinst.

Populair China

De Belgische bierexport naar China zit in de lift. Hij ging sinds 2013 maal zeven. Toch blijft China is een vrij klein exportland voor de Belgische brouwers. Ze verscheepten in 2018 615.000 hectoliter bier naar China. Dat is 3,7 procent van de totale export. De uitvoer naar Nederland ligt bijna vier keer hoger.

Voor sommige brouwers is China erg belangrijk. 'Wij voeren net geen 10 procent van ons bier uit naar China', zegt Van Honsebrouck. 'Onze groeidoelstelling voor 2020 moeten we bijstellen door corona. Ook in andere Aziatische landen als Zuid-Korea, Thailand en Vietnam ondervinden we hinder. Maar niet zo hard als in China.'

Voor Delirium Tremens-brouwer Huyghe staat China voor 13 procent van de verkoop in liter en voor 27 procent van de omzet. 'Al hebben we geen last van het coronavirus', zegt eigenaar Alain De Laet. 'Integendeel: in januari en februari verkochten we 50 procent meer in China.'

Diepvriesfrieten

De Laet gaf zijn importeur wel tot 60 dagen de tijd om zijn rekening te betalen, terwijl normaal meteen na ontvangst afgerekend wordt. 'Bovendien werkt een van onze importeurs uitsluitend via webshops en supermarkten. Die hebben minder last van het virus dan de horeca. Toch moet deze toestand niet te lang meer duren. Ik ben ongerust.'

Alle Belgische China-exporteurs ondervinden last. Ook de diepvriesgroentesector. Agristo - met 460 miljoen euro omzet een van de grootste diepvriesfrietenmakers van ons land - kan ervan meespreken. 'De prijzen voor containers naar het Verre Oosten liggen soms dubbel zo hoog', zegt CEO Filip Wallays. 'Al is corona niet de enige reden. De verstrengde wereldwijde zwavelnormen voor schepen veroorzaken eveneens schaarste en stijgende prijzen.'

Agristo voert 5 procent van zijn diepvriesfrieten en -kroketten uit naar China. 'Onze cijfers gaan naar beneden, maar het gaat maar om enkele procenten minder. Elk bedrijf vecht voor een plekje op het containerschip. Door onze jarenlange contacten slagen we er meestal in een container te veroveren.'

Beleggers later terugbetaald Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de bierfans die begin vorig jaar deelnamen aan de crowdfundingactie van Struise Brouwers. Om een eigen vulinstallatie voor flessen te bouwen haalden de Struise Brouwers 200.000 euro op. Wie de groep een lening verstrekte, kan per schijf van 1.000 euro rekenen op een jaarlijks rendement van 5 procent. De rente wordt desgewenst in bier uitbetaald. De brouwer begon begin dit jaar met het uitbetalen van de eerste schijven. Maar door de coronacrisis ziet hij zich genoodzaakt de terugbetalingsdata te herzien. In een mail waarschuwt Struise Brouwers investeerders dat ze wellicht met een tot drie maanden vertraging rekening moeten houden. 'We weten niet wat ons te wachten staat', zegt Coutteau. 'Uit voorzorg hebben we besloten niet te investeren in 2020.'