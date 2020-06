Coronacrisis zet recordreeks Duvel Moortgat stop

Duvel Moortgat boekte in 2019 andermaal recordresultaten. Maar toen sloeg de coronacrisis toe. 'De omzet zal dit jaar met 10 à 20 procent dalen en de winst nog meer’, zegt CEO Michel Moortgat.

Zoals wel vaker de laatste weken vragen we onze gesprekspartner aan de telefoon of alles goed en wel is en iedereen rond hem gezond. Zo ook bij Michel Moortgat, de CEO van de gelijknamige biergroep. Het antwoord is gewoonlijk positief. Maar nu even niet. 'Helemaal in het begin van de crisis had ik lichte symptomen van Covid-19. Sindsdien ben ik gelukkig beter', zegt hij.

Het bedrijf Duvel Moortgat daarentegen incasseert stevige klappen sinds het begin van de crisis, net als zijn collega-brouwers. In een typisch jaar haalt Duvel Moortgat 55 à 60 procent van zijn inkomsten uit de bierverkoop in supermarkten en winkels, de rest komt uit de verkoop aan de horeca.

'Dat laatste kanaal viel midden maart ineens helemaal stil. En bier was voor de consument in de supermarkt echt geen prioriteit in het begin van de lockdown. In april daalden onze volumes wereldwijd met een derde in vergelijking met dezelfde maand in 2019', zegt Michel Moortgat.

Maar de brouwer uit Puurs-Sint-Amands zegt ook dat het einde van de tunnel in zicht is, al blijft de situatie bijzonder broos. 'De Chinese markt komt beetje bij beetje weer op kruissnelheid en in Europa laten landen druppelsgewijs de heropening van cafés en restaurants weer toe, zij het in verspreide slagorde.'

Cash in huis

De biergroep - die onder meer Duvel, Vedett, Maredsous, Liefmans, Bel Pils, La Chouffe, Bernard, Ommegang en De Koninck brouwt - bleef niet stilzitten.

Duvel Moortgat nam kredietlijnen op om geen liquiditeitsproblemen te hebben (lees: om genoeg cash in het bedrijf te hebben bij eventuele tegenslagen). De groep lijkt ook een deel van haar dividend binnen het bedrijf te willen houden. Al wil Michel Moortgat dat niet in die woorden zeggen. '2019 was een sterk jaar, dus er is een geldige reden om een dividend uit te keren. Te meer omdat de familieleden zelf financiële verplichtingen hebben. We willen het bedrijf niet in de problemen brengen en kijken nauwlettend naar onze liquiditeitspositie.'

Kerncijfers Duvel Moortgat Omzet: 501 miljoen euro Brutobedrijfswinst: 146 miljoen euro Nettowinst: 66 miljoen euro Biervolume: 2,2 miljoen hectoliter Grootste afzetmarkten: VS (0,9 miljoen hl) en België (0,5 miljoen hl) Aandeelhouders: Michel Moortgat, Philippe Moortgat, Bernard Moortgat en Veerle Baert-Moortgat.



Sinds de beursexit van 2013 is het bedrijf dankzij zijn goede resultaten gul geweest voor zijn vier familiale aandeelhouders (Michel Moortgat, Philippe Moortgat, Bernard Moortgat en Veerle Baert-Moortgat). In zes jaar keerde Duvel Moortgat tot nu toe 200 miljoen euro aan dividenden uit. Op een uitzonderlijk dividend van 92,5 miljoen euro in 2013 na is de dividendpolitiek evenwel niet veranderd. Het uitkeringspercentage was steeds ongeveer 40 procent van de winst, zowel tijdens als na de beursnotering.

Parallel nam Duvel Moortgat ook maatregelen voor de horeca. Café-uitbaters die hun gebouw huren van Duvel Moortgat hoefden in april geen huur te betalen. Het bleef bij die ene maand. 'Maar ze kregen wel betalingsfaciliteiten voor de huur in mei en voor andere financiële verplichtingen (zoals bieraankopen, red.)', zegt Moortgat.

Duvel lanceerde samen met Coca-Cola ook een systeem waarbij klanten bij hun café waardebonnen kunnen kopen om later in te ruilen voor bier. Dat bracht meer dan 700.000 euro in het laatje.

Half miljard

De coronacrisis trof de groep midscheeps na een zoveelste recordjaar. De groepsomzet klom voor het eerst boven het half miljard (501 miljoen euro), een tiende meer dan het jaar ervoor. De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam uit op 146 miljoen euro. Netto bleef daar 66 miljoen van over.

2,2 miljoen hl Volume In 2019 werd er in de tien verschillende brouwerijen van Duvel Moortgat 2,2 miljoen hectoliter bier geproduceerd.

'Een groot stuk van de omzetgroei kwam uit de VS en meer bepaald van Firestone Walker, de Californische brouwerij die sinds 2015 deel uitmaakt van onze groep. Hun 805-bier (naar de telefooncode van de regio waar ze gevestigd is, red.) slaat sinds enkele jaren geweldig aan', vertelt Moortgat enthousiast.

De VS zijn met 0,9 miljoen hectoliter de grootste afzetmarkt van de Belgische brouwer. Maar ook China (45% omzetgroei) en Frankrijk (+10%) presteerden goed. In China is de witte Vedett Moortgats bestseller, in Frankrijk is dat La Chouffe. Het merk Duvel zet wereldwijd zijn groei gestaag verder.

Die omzetgroei weerspiegelt zich in de volumes. In 2019 werd in de tien verschillende brouwerijen van de groep 2,2 miljoen hectoliter bier geproduceerd, ten opzichte van een dikke 2 miljoen het jaar ervoor. Nooit eerder brouwde Duvel Moortgat zo veel bier.

De wereldwijde pandemie zal vanzelfsprekend het einde betekenen van die recordreeks. Al waagt Moortgat zich gezien de vele onzekerheden liever niet aan te precieze voorspellingen. ‘Ik verwacht dat de omzet met 10 à 20 procent zal dalen. En de brutobedrijfswinst (ebitda) nog wat meer’, zegt hij. ‘Alles hangt af van de mate waarin de horeca herneemt. Hoe dan ook blijven we een sterk en gezond bedrijf.’