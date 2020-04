Coronavirus vuurt verkoop Belgisch zuivelmerk Alpro aan

De verkoop van Alpro groeit met 20 procent zo hard dat het Belgische merk niet langer heel zijn assortiment plantaardige zuivel kan maken. Ook het Franse moederbedrijf Danone groeit fors.

Het is alle hens aan dek in de Alpro-fabriek in Wevelgem. Ook in de Britse en Franse fabriek maakt het van oorsprong Belgische merk meer plantaardige melk, yoghurt en pudding dan ooit. De reden is het coronavirus. Net als veel andere bedrijven die hun koopwaar vooral in supermarkten verkopen, profiteerde het bedrijf van het hamstergedrag van mensen. In het eerste kwartaal noteerde het hoofdkantoor in Gent een verkoopstijging van 20 procent.

'Hoewel Alpro al jaren double digit (met meer dan tien procent, red.) groeit, ligt het groeitempo toch nog wat hoger dan gewoonlijk', zegt Ann De Jaeger, de communicatiedirecteur van Alpro en Danone Benelux. 'Daarom breiden we onze productiecapaciteit al jaren uit.'

Focus

Toch valt het op dat enkele Alpro-producten niet meer te koop zijn in de winkels. Dat komt omdat het voedingsbedrijf focust op de meest populaire producten. 'We hebben keuzes moeten maken door de stijgende verkoop, maar ook door het feit dat we extra veiligheidsmaatregelen namen in onze fabrieken', zegt de Jaeger. 'Ook het afwezigheidscijfer bij het personeel is iets hoger dan normaal.'

De verkoopstijging bij Alpro is geen alleenstaand geval. Ook het beursgenoteerde Franse moederbedrijf Danone verkocht meer. De omzetstijging in het eerste kwartaal lag 3,7 procent hoger dan het bedrijf had verwacht. Zeker in maart groeide de verkoop fors. De omzet steeg toen tussen 5 en 10 procent.

Toch heerst bij het bedrijf geen hoerastemming. Président-directeur général Emmanuel Faber kondigde dinsdag aan dat hij de financiële prognoses voor het lopende boekjaar in de vuilnisbak gooit. 'Het valt niet te voorspellen hoe Covid-19 de verkoop van Danone op de langere termijn positief beïnvloedt', zegt hij.

Stijgende kosten

'Het is moeilijk voorspellingen te maken omdat het lastig in te schatten is hoe de epidemie zich ontwikkelt, wanneer ze eindigt, wat de macro-economische gevolgen zijn en wat de impact is op de gewoontes en de koopkracht', klinkt het in een persbericht.