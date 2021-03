Coucke broedt op instap in Greenyard

Marc Coucke staat dicht bij een instap in het fruit- en groenteconcern Greenyard van Hein Deprez. Volgens onze informatie zou die gepaard gaan met een kapitaalinjectie van zo'n 50 miljoen euro.

De deal is nog niet definitief, maar er lopen al gesprekken tussen de betrokken partijen. Als het nieuwe kapitaal 50 miljoen euro bedraagt, levert dat Coucke een belang van ongeveer 13,5 procent in Greenyard op. ‘Er ligt iets op tafel. Maar het is zeker nog niet rond en het bedrag staat nog niet vast’, zegt een waarnemer. Coucke was niet bereikbaar.

De instap van de ondernemer-investeerder lijkt goed getimed. Greenyard noteert op de beurs aan zo’n 7,4 euro per aandeel, hetzelfde niveau als begin 2019, maar ver onder de koers van de voorgaande jaren.

De operatie met Coucke lijkt een van de puzzelstukken van een omvangrijke financiële hertekening bij Greenyard.

Als Coucke aan boord komt, zal hij daar een oude bekende tegen het lijf lopen. Sinds april vorig jaar bezit zijn zakenpartner Joris Ide 3 procent van de fruit- en groentegroep. Coucke en Ide hebben sinds enkele jaren samen 74 procent van RSC Anderlecht in handen. De familie van Hein Deprez is met bijna de helft (49,3%) van de aandelen de hoofdaandeelhouder van Greenyard.

Pairi Daiza

Zoals bekend is Coucke ook mede-eigenaar van het dierenpark Pairi Daiza, de bouwgroep Versluys en de uitbater van indoorskihallen SnowWorld. Hij is ook aandeelhouder van de farmagroepen Mithra en Fagron, het fotobedrijf Smartphoto en de koekjesbakker Lotus Bakeries. De voorbije maanden dook hij ook op in het kapitaal van de vastgoedvennootschappen VGP, Immobel en Xior.

Begin dit jaar zei Marc Zwaaneveld, die begin 2019 naast Hein Deprez als co-CEO aan boord kwam, dat de groep tegen eind maart van plan was voor zowat 500 miljoen euro aan schulden te herfinancieren.

Couckes investering zou Greenyard een tweede adem geven na de diepgaande reorganisatie van de voorbije jaren. Onder impuls van Zwaaneveld verkocht het met schulden beladen fruit- en groenteconcern zijn Portugese transporttak, de Hongaarse fabriek waar eind 2018 een listeriabesmetting uitbrak en zijn Britse bloemengroothandel. Greenyard snoeide ook 422 jobs weg.

Dankzij die maatregelen en een teruggevonden rendabiliteit en cashflow daalde de schuldenberg van de beursgenoteerde groenteboer - het zwaard van Damocles dat boven het bedrijf hing - sneller dan voorzien. Toen Zwaaneveld aan boord kwam, vertegenwoordigde de nettoschuld 7,1 keer de aangepaste brutobedrijfswinst. Eind maart, op het einde van het gebroken boekjaar, moet dat ongeveer 3,5 keer zijn.