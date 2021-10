Crevits maakt 16 miljoen euro vrij voor Vlaamse varkensboeren

De varkensboeren in Vlaanderen hebben het lastig. 'De bodemprijzen voor varkensvlees in België horen op dit moment bij de laagste van Europa, en tegelijk zijn de voederkosten de afgelopen maanden bijzonder hard gestegen', zegt Vlaams minister van Landbouw Crevits. Volgens haar is de situatie zo kritiek dat maatregelen nodig zijn om de financiële positie van ruim 3.800 gezinnen te beschermen. Daarom maakt de Vlaamse regering 16 miljoen euro vrij.

Varkenspest

De varkenshouders gaan sinds begin 2020 door een diep dal . Uit cijfers van Landbouw & Visserij blijkt dat een toenemend aantal boeren er de brui aan geeft. In 2001 telde Vlaanderen 3.764 varkenshouderijen, in 2019 nog 2.013.

Daarnaast leidde de Afrikaanse varkenspest tot een internationale achterstand. In ons land gold drie jaar lang een exportverbod naar 30 niet-Europese landen. Intussen is dat verbod door 14 landen opgeheven , maar China, de belangrijkste varkensvleesconsument ter wereld, blijft weigeren rechtstreeks uit België te importeren.

Europees niveau

De focus van de steunmaatregelen ligt volgens Crevits op een beter inkomen voor de sector, maar ook op investeringen op het vlak van duurzaamheid en dierenwelzijn. Concreet zal de regering voor een stuk tussenkomen in de vaste kosten die varkenshouders hebben. Jonge ondernemers en bedrijven die geïnvesteerd hebben in verduurzaming worden geholpen om hun schuldenlast draaglijk te houden.

De Vlaamse regering maakt voor dit pakket 16 miljoen euro vrij, maar Crevits wijst erop dat de overheid de moeilijkheden in de sector niet alleen kan oplossen. Daarom zal de minister ook pleiten voor een structurele aanpak op Europees niveau tijdens de Raad van ministers van Landbouw die maandag samenkomt in Luxemburg. Enkele weken geleden nam ook federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR) maatregelen. Hij erkende de varkenssector de komende twee kwartalen als 'sector in crisis'. Dat betekent dat de bedrijven een uitstel, aanpassing of vrijstelling van de betaling van hun sociale bijdragen kunnen aanvragen.