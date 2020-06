Crisis bij schoolcateraar: 500 worsten in plaats van 50.000

Scholen bieden door de coronamaatregelen nog altijd geen warme maaltijden aan. Een drama voor Hanssens Catering, dat de verkoop met 99 procent zag krimpen. 'Ik sta nu zelf aan de afvullijn', zegt een familiale aandeelhouder.

Barbecueworst, met ovenaardappelen en mediterrane mix. Dat stond vrijdag op het menu bij Hanssens Catering. In normale tijden gingen bij het familiebedrijf bijna 50.000 van die maaltijden de deur uit. Zowat een op de vijf leerlingen in de Vlaamse basisscholen eet wat de koks van Hanssens klaarmaken.

Maar de verkoop is teruggevallen tot zo’n 500 per dag, 1 procent van het normale niveau. Midden maart gingen alle scholen dicht. Intussen zijn die weer open, maar zonder warme maaltijden als lunch. ‘We leveren alleen nog aan een paar crèches en rusthuizen’, zegt Arthur Hanssens, een van de familiale aandeelhouders.

De crisis komt op op een slecht moment voor Hanssens, dat in september in West-Vlaanderen een nieuwe fabriek opende, goed voor een investering van 18 miljoen euro. 'Het project trok nieuwe klanten aan. We waren fantastisch bezig’, luidt het.

‘Maar nu is het hier zeer kalm. Mijn moeder, mijn broer, ikzelf en de kok zijn hier elke dag. Twee chauffeurs rijden de maaltijden rond. En op vrijdag komt er twee man om af te wassen', zegt Hanssens, die normaal werk biedt aan 120 mensen, inclusief chauffeurs. Hij helpt nu zelf noodgedwongen bij het afvullen van de maaltijden. ‘Dat is een job van anderhalf uur per dag. Daar moet je geen extra mensen voor laten komen, en ik heb er de tijd voor.'

Dit hebben we niet zien aankomen. We zijn kwetsbaar gebleken en we moeten een beroep doen op onze spaarpot. Arthur Hanssens lid van aandeelhoudersfamilie

'Dit moet niet te lang meer duren', zegt hij. Beterschap moet het bedrijf in de zomer nochtans niet verwachten. Om de schoolvakanties te overbruggen, speelt het normaal in op de speelpleinwerking en jeugdkampen maar ook die organisatoren hebben al duidelijk gemaakt dat een boterhammenlunch de norm wordt. En zullen de schoolrefters op 1 september opnieuw allemaal opengaan, of niet?

Knollenschrapers

2020 wordt voor Hanssens sowieso een verloren jaar. ‘Dit hebben we niet zien aankomen. We zijn kwetsbaar gebleken en we moeten een beroep doen op onze spaarpot. De crisis zal ons niet fataal worden, maar zet wel aan tot nadenken. We kijken naar nieuwe markten.'