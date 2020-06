Crisismanager verdient stevig aan herstel Greenyard

De fruit- en groentenreus Greenyard boekte na een hersteljaar fors betere resultaten. Onder meer co-CEO Marc Zwaaneveld plukt daar de vruchten van met een stevige bonus en een hoger loon. Maar de winstvooruitzichten van Greenyard stellen beleggers teleur.

Na het dramatische boekjaar 2018/19 - waarin Greenyard had af te rekenen met prijsdruk op verse groenten en fruit, aanvoerproblemen door het extreem warme weer en een listeriabesmetting in Hongarije - stelde het concern een grootscheeps transformatieplan op. De fruit- en groentenreus haalde Marc Zwaaneveld binnen als crisismanager. De Nederlander werd co-CEO naast sterke man Hein Deprez en dokterde het transformatieplan uit waar de groep nog middenin zit. Centraal staat het verstevigen van commerciële relaties met supermarktgroepen, een hogere efficiëntie, lagere kosten en een reeks desinvesteringen om meer te focussen op de kernactiviteiten.

Die strategie begint vruchten af te werpen en vertaalt zich in de cijfers. Afgelopen boekjaar realiseerde Greenyard meer omzet en boekte het een hogere brutobedrijfswinst. De omzet kwam 3,8 procent hoger uit op 4,1 miljard euro, iets meer dan Greenyard midden april had vooropgesteld. De aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) ging bijna de helft (+48,4%) hoger naar 95,7 miljoen euro. De grootste verbetering was voor de afdeling verse groenten en fruit (Fresh), waar de winst driekwart hoger schoot. Bij de diepvriespoot (Long Fresh) klom de brutobedrijfswinst met 28,8 procent. Netto blijft het bedrijf evenwel stevig in het rood staan. Greenyard leed een verlies van 68 miljoen euro, wat wel aanzienlijk minder is dan in 2018/19, toen het 192 miljoen in de min dook.

'Er is nog een lange weg te gaan, maar we hebben duidelijk vooruitgang geboekt', zeggen Marc Zwaaneveld en Hein Deprez, de co-CEO's. Ze onderstrepen dat Greenyard erin slaagde zijn schuldgraad aanzienlijk te verminderen. In maart 2019 vertegenwoordigde de nettoschuld 7,1 keer de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda), eind maart van dit jaar was dat teruggebracht tot 4,4 keer. De verbetering is onder meer te danken aan een hogere winstgevendheid, de opbrengst uit de verkoop van activiteiten en de hernieuwde focus op cash.

Eind volgend jaar, aan het einde van de clementieperiode waarmee de banken van Greenyard instemden, moet de nettoschuld minder dan vier keer de aangepaste brutobedrijfswinst vertegenwoordigen. In 2022 moet dat naar vier à vierenhalf keer dalen.

Geen windeieren

De vooruitgang die Greenyard maakte, legde Zwaaneveld geen windeideren. Uit het jaarverslag 2019/20 blijkt dat de co-CEO boven op zijn vaste vergoeding van 600.000 euro voor dat boekjaar een cashvergoeding van 835.000 ontving, waarvan 600.000 als uitzonderlijke bonus. Daarbovenop keurde de raad van bestuur van Greenyard in april een verhoging van zijn jaarlijkse vaste vergoeding goed, van 600.000 naar 750.000. Dat is een kwart hoger.

Zwaaneveld bezit ook 450.000 aandelenopties, waarvan de uitoefenprijs vastgelegd werd op 3,436 euro per aandeel. Het Greenyard-aandeel noteert dezer dagen boven 5 euro.

Hein Deprez zag zowel van de bonus als van de verhoging van de remuneratie af. Hij wil daarmee naar eigen zeggen bijdragen aan het herstel van Greenyard. In 2018/19 kreeg de oprichter van Greenyard als CEO een vaste vergoeding van 750.000 euro uitbetaald.

Koersval

Ondanks het duidelijke herstel kreeg Greenyard dinsdag klappen op de beurs. In de namiddag dook het aandeel met bijna 10 procent naar beneden. Volgens meerdere waarnemers is dat te wijten aan de voorzichtige winstverwachtingen van het management. Dat verwacht voor het lopende boekjaar 2020/21 een aangepaste brutobedrijfswinst tussen 100 en 105 miljoen euro. De analisten gingen gemiddeld uit van 108 à 109 miljoen

'Het management wil zich pas in een later stadium uitspreken over het potentieel van de marges. Zeker in het Fresh-segment kan een lichte stijging een groot verschil maken', zegt Fernand de Boer, analist bij Degroof Petercam. 'We twijfelen niet aan onszelf. Maar wegens de economische onzekerheden zijn we voorzichtig', zeggen Zwaaneveld en Deprez.

Het topduo onderstreept dat Greenyard 2020/21 goed is begonnen. Als leverancier van groenten en fruit aan de detailhandel, zag het minder af van de coronacrisis dan veel andere bedrijven. Tijdens de laatste weken van het gebroken boekjaar (tot eind maart) had de crisis zelfs een positieve impact van 1,5 tot 2 miljoen euro op de aangepaste brutobedrijfswinst.