Danone-baas aangeschoten wild bij activistische beleggers

De positie van Danone-topman Emmanuel Faber komt nog meer onder druk nu een tweede grote activistische aandeelhouder veranderingen eist in het management van de Franse zuivel- en watergigant.

De 57-jarige Franse manager, die al sinds 2014 aan het hoofd van Danone staat, ligt al een hele tijd onder vuur voor de manier waarop hij de Franse multinational door de coronacrisis loodst. De pandemie weegt vooral op de omzet in de Europese zuivel- en watertak.

Nadat Danone afgelopen herfst zijn eerdere winstverwachtingen had getemperd, kondigde Faber een nieuwe strategie aan die het bedrijf crisisbestendiger moet maken. Faber wil 2.000 banen schrappen en het productaanbod selectiever maken. Hoe Danone in 2020 heeft gepresteerd, moet volgende week vrijdag duidelijk worden. Dan publiceert het bedrijf zijn jaarresultaten.

Superster laat steken vallen

Danone belandt nu op de radar van beleggingsfondsen die aansturen op grondige veranderingen. Midden januari bleek dat het Londense Bluebell Capital een belang had genomen in Danone en dat Faber er weg wilde.

Nog geen maand later zegt het Amerikaanses Artisan Partners een belang van 3 procent te hebben opgebouwd in Danone. Daarmee zou het de derde grootste aandeelhouder van de Franse groep zijn. Volgens Artisan laat Danone op meerdere terreinen steken vallen. Het bedrijf geldt dan wel als een van de 'supersterren' van de voedingsindustrie, de voorbije jaren werd volgens Artisan veel te weinig geïnvesteerd in marketing en innovatie.