Danone stuurt topman Faber helemaal wandelen

Hoogspanning zondagavond aan de Boulevard Haussmann. Op het Parijse hoofdkantoor van Danone kreeg Emmanuel Faber te horen dat hij moest ophoepelen als voorzitter, schreef dagblad Le Figaro en bevestigde maandagochtend het bedrijf in een persbericht .

Een brutaal einde voor wat tot voor kort zowat de machtigste président-directeur-général (pdg) van het Franse bedrijfsleven was. De 57-jarige moest twee weken geleden het CEO-schap inleveren, maar leek het voorzitterschap als troostprijs te mogen houden.

Niet dus: Faber betaalt het gelag voor het toenemend gemor bij aandeelhoudersactivisten. Die waren steeds kritischer over de weinig begeesterende resultaten van de multinational, die behalve wereldmarktleider in yoghurt ook een belangrijke producent van mineraalwater (Evian, Volvic) en babyvoeding (Nutricia) is.