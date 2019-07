Danone verhuist 500 miljoen euro van Rotselaar naar Frankrijk

Danone België keert 500 miljoen euro uit aan zijn Franse moederbedrijf. Het geld komt van de yoghurtfabriek in Rotselaar. De fabriek beleeft uitdagende tijden, maar Danone blijft er miljoenen in investeren.

De dividenduitkering vond een maand geleden plaats. Het geld komt van de winst die Danone België de afgelopen jaren opgepot heeft. Eind 2018 stond 900 miljoen euro aan overgedragen winst in de boeken van de Belgische vennootschap. Die is verantwoordelijk voor de verkoop van yoghurt in België, maar ook voor de fabriek in Rotselaar.

Daar maakten 450 werknemers vorig jaar 236 miljoen ton yoghurt van de merken Activia, Danette, Oikos, Danio, Danone, Vitalinea en vooral de drinkyoghurt Actimel. Driekwart van wat de Belgische fabriek maakt, verkoopt Danone elders in Europa.

579 Personeel Het aantal voltijdse jobs bij Danone België daalde vorig jaar van 615 naar 579.

De dividenduitkering komt er na uitdagende jaren voor de fabriek in Rotselaar. In twee jaar daalde de productie met 6 procent. In heel Europa eten mensen minder yoghurt. Danone staat extra onder druk door de groeiende populariteit van de huismerken van supermarkten en van bio.

Daarnaast daalde de productie ook door tijdelijke maatregelen. 'Een deel van de productie verhuisde eind vorig jaar naar Frankrijk', zegt een vakbondsvertegenwoordiger. Een oudelijn werd opgebroken en Danone investeert zo'n 4 miljoen euro in een nieuwe lijn. 'Vanaf september zal die nieuwe producten maken, met onder andere minder suiker. De yoghurt wordt verpakt in recycleerbaar plastic.' Met de nieuwe producten kan Danone zich onderscheiden van de huismerken van supermarkten.

Lastige jaren

De Belgische fabriek heeft er lastige jaren opzitten. In 2013 verdwenen 75 jobs in de fabriek, die toen uitsluitend Activia maakte. Tien jaar geleden was die drinkyoghurt razend populair in Europa, maar sinds 2011 daalt de verkoop. Mede omdat Danone Actimel sindsdien niet langer 'gezond' mag noemen in zijn reclame. Toen de Europese Commissie eiste dat het bedrijf die claim met wetenschappelijke bewijzen zou ondersteunen, konden de Fransen dat niet.

Tussen 2014 en 2016 ging het beter. Toen groeide de productie met 34 procent naar 250 miljoen ton, dankzij een investering van 13,5 miljoen in twee productielijnen voor lepelyoghurt zoals Vitalinea en Activia.

Door die ingreep werd de fabriek minder afhankelijk van de Actimel-drinkyoghurt. Al blijft dat het dominante product. 10 van de 12 lijnen zijn ervoor bestemd.

De vakbonden zijn tevreden door de nieuwe investeringen en het feit dat Danone in Rotselaar binnenkort nieuwe mensen aanneemt. 'Het gaat om zo'n 10 nieuwe jobs. En het aantal jobs ligt al een tijdje boven dat van voor de herstructurering van 2013.'

Nieuwe producten

Toch daalde het aantal voltijdse jobs bij Danone België vorig jaar van 615 naar 579. Dat komt omdat het een herstructurering heeft doorgevoerd in zijn kantoren. Bepaalde functies worden voortaan op Benelux-niveau geregeld. 'Onder andere de dienst financiën en IT verhuisden naar Nederland', zegt de vakbondsman.

Om de verkoopdaling van 5,5 procent in 2018 in België en Luxemburg om te buigen lanceert Danone nieuwe producten, maar trekt het ook naar nieuwe winkels. Bij budgetketens zoals Lidl en Aldi wil Danone meer producten in de rekken leggen.

'De shopper is tegenwoordig overal en we willen hem overal kunnen bedienen', zei Dieter Bauwens, de CEO van Danone België, vorig jaar aan De Tijd. Ook webwinkels en buurtwinkels staan op het verlanglijstje. In zijn recentste jaarverslag zegt Danone dat het de omzet via budgetketens, webwinkels en buurtwinkels tegen 2020 wil verdubbelen.

Verkoop Alpro stijgt fors, winst daalt Alpro, het Belgische merk van plantaardige zuivel, groeide vorig jaar met 11 procent. Het dochterbedrijf van de Franse zuivelgroep Danone eindigde het jaar met 532,5 miljoen euro omzet. De winst daalde wel. Met 8,3 miljoen euro lag de nettowinst ruim 30 procent lager dan een jaar eerder. 'De bedrijfskosten zijn met 14 procent gestegen', schrijft het bedrijf in zijn jaarverslag. Onder andere de kosten voor grondstoffen en verpakkingen stegen. Achter de schermen veranderde er heel wat. Financieel directeur Paul Denayer werd ontslagen. Waarom dat gebeurde wil het bedrijf niet kwijt. Vlak na de overname door Danone in 2016 werd ook de CEO van Alpro aan de deur gezet. Daarnaast verliest het hoofdkantoor in Gent zijn commerciële functies. De verkopers van Danone trekken voortaan de baan op om Alpro-producten te verkopen. De werkenemers in Gent houden zich alleen nog bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten en met marketing. In de vier belangrijkste landen België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland verkoopt Alpro zijn producten wel nog zelf. Toch blijft Alpro mensen aanwerven. Eind 2018 zei het bedrijf op zoek te zijn naar 120 nieuwe werknemers: 20 voor het hoofdkantoor en de rest voor de fabriek in Wevelgem, waar nu al 780 mensen werken.