Als u dit weekend Tournée Minérale afsluit met een alcoholvrij biertje, bestaat de kans dat het er eentje uit het Oost-Vlaamse Lochristi is. Daar ligt De Proefbrouwerij, volgens bierkenners in binnen- en buitenland 'een wereldautoriteit in alternatief brouwen'. Portret van een mysterieuze brouwonderaannemer en zijn discrete eigenaars.