De balans van Thomas Timmermans

Op de Diageo World Class Competition in de Nederlandse gemeente Schiedam werd Thomas Timmermans (23) van Belroy’s Bijou in Antwerpen deze week bekroond tot beste barman van België. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Onlangs kocht ik een appartement en ging ik samenwonen met mijn vriendin. Ze is een grote steun. Ik ben niet supermaterialistisch ingesteld, maar iets gaan eten met haar vind ik belangrijk. Ik kan erg genieten van mijn vrije tijd. Zoals veel horecamensen zit ik graag eens aan de andere kant van de toog. Ik ben ook best wel een wedstrijdbeest. Maar tijdens de competitie deze week was ik niet per se de beste, veeleer de meest consistente.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Al toen ik vier, vijf jaar was, namen mijn ouders me mee op restaurant. Eigenlijk gaat de interesse voor gastronomie terug op mijn grootouders. We houden van tafelen, keurig opgedirkt en zonder gsm. Ik lust álles. Zodra ik 13 was, mocht ik ook wijn proeven. En ik kreeg de kans om de beste opleidingen te volgen. Ik deed de koksschool in Ter Duinen, en breide er een zevende jaar drankenkennis aan, zodat ik me ook kan profileren als sommelier. Daarna volgde ik stages in Frankrijk en Londen, die ik op dat moment zelf onmogelijk kon betalen. Ook al ervaart zijzelf dat niet zo: zeker bij mijn moeder sta ik in het krijt. Tijdens competities is zij er altijd bij. Ze neemt dan dagen vrij en zo. Niets is haar ooit te veel.’

‘Ook mijn bazen Ben Belmans en Dieter Van Roy hebben veel tijd en centen in me gestopt, net als mijn ex-collega Dries Botty, wiens rechterhand ik anderhalf jaar was. Toen ik drie jaar geleden in BelRoy’s Bijou arriveerde, had ik maar een beetje ervaring. Maar ik kreeg verantwoordelijkheden en kon me opwerken.’

Investeert u in anderen?

‘Absoluut. Intussen heb ik de plaats van mijn mentor ingenomen. Als hoofdbartender stel ik menu’s op en leid ik de bar. En onze ex-stagiair Joeri Visser heb ik vanaf dag één onder mijn vleugels genomen. Een ongelooflijk talent van 21, dat er volle bak voor gaat. Ik hoop dat hij alle dingen die ik nu meemaak ook kan meemaken. Een relatie kwam vroeger op de tweede of zelfs derde plaats. Ik heb geleerd dat dat niet kon blijven duren. Nu is dat anders.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Mijn bazen. En mijn moeder. Zij houdt me met mijn voeten op de grond. Ook mijn vriendin zou meteen aan de alarmbel trekken, mocht ik beginnen te zweven. Dat risico bestaat, ja. Ik ben pas 23: de jongste Belgische winnaar ooit.’

Gaat u soms in het rood?

‘Zeker. Ik werk vier dagen per week, maar dan wel dagen van minstens tien uur. En lange periodes aan een stuk. De laatste maanden voor mijn vakantie is het op de tanden bijten. Dan heb ik meer tijd nodig om te recupereren en hou ik de weekends rustiger. Doordat ik pas een appartement heb gekocht, zit meer op vakantie gaan er niet in. Dat is spijtig. Ik probeer mijn work-life balance wel goed te houden. Ik werk veel, maar niet zo veel dat het me overspoelt.’