De bierkaart wordt almaar langer

De opmerkelijke grafiek van de dag: Europese bierbrouwers

De tijd waarin alleen België, Tsjechië en Duitsland geroemd werden om hun lekkere bieren is voorbij. Ook andere Europese landen schaalden de kwaliteit van hun bier op. Zelfs biercafés in Belgische grote steden zetten tegenwoordig een Estse stout, een Italiaanse IPA of een Britse sour ale op het menu.

Dat andere landen hun achterstand bijbenen, blijkt ook uit een nieuw rapport van Brewers of Europe, de Europese federatie van bierbrouwers. In heel wat landen stijgt het aantal brouwerijen fors.

In het Verenigd Koninkrijk waren in 2012 1.080 actieve brouwerijen. Vorig jaar waren dat er 2.030. Het aantal Franse brouwerijen ging van 503 naar 1.600. In Nederland steeg het aantal van 177 naar 699, en in Italië van 421 naar 874. Ook in eigen land blijft het aantal brouwers stijgen. Tussen 2012 en 2018 ging het aantal van 150 naar 304.