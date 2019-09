De brandende ambitie van Madame Kroket

Het bedrijf van Daphne Aers investeert 8 miljoen euro in een nieuwe krokettenfabriek en experimenteert met nieuwe smaken. Tot goulash- en spaghettivulling toe. ‘Tussen de kookpotten kom ik tot rust. Ik heb ook eens yoga geprobeerd, maar ik werd zot.’

‘Trouwringen mogen aanblijven tenzij er steentjes in verwerkt zijn’, zegt Daphne Aers voor we de productiehal van haar bedrijf binnenstappen. ‘We willen geen risico’s nemen dat iets in een van onze kroketten belandt. Geen trouwring? Ik ook niet’, zegt ze. ‘Niet meer.’

Aers zit volop in haar tweede scheiding. ‘Ik ben niet de gemakkelijkste om mee samen te leven. Mijn bedrijf en mijn kroketten nemen ruimte in in een gezin. Ik weet dat.’

Ze is een bekend gezicht geworden dankzij haar deelname aan het VTM-programma ‘De beste hobbykok van Vlaanderen’. Ze won niet, maar raakte wel in de finale. Nog succesvoller is ze als zakenvrouw. Madame Kroket, de drijvende kracht achter TNS Homemade Foods.

Profiel TNS Homemade Foods Activiteit > produceert sinds 2000 kroketten en bladerdeeghapjes met 60 verschillende vullingen. Opgericht door > Daphne Aers, bekend van het VTM-programma ‘De beste hobbykok van Vlaanderen’. In de nasleep daarvan had Aers een tijdlang krokettenrestaurants in Gent en Eeklo. Werknemers > 42. Omzet > 10,4 miljoen euro (2018). Bedrijfswinst > 0,9 miljoen euro. Nettowinst > 0,4 miljoen euro.

Het bedrijf bestaat bijna 20 jaar en maakt 300.000 kroketten en bladerdeeghapjes. Per dag. ‘In de supermarkt zeg ik soms tegen mijn kinderen, dit is van mama, en dit, en dit. Dan denk ik: tiens, we zijn goed bezig.’

En het einde is nog niet in zicht. ‘Ik denk dat ik ambitieuzer ben dan ooit.’ De beslissing om een nieuwe fabriek te bouwen is genomen. Investeringsbudget: 8 miljoen euro. Een zware hap voor een bedrijf van die grootte. Maar het is nodig. De huidige site is nog maar drie jaar in gebruik en zit al vol. ‘Voor de drukke eindejaarsperiode moeten we zelfs een mobiele productieruimte bij zetten’, zegt Aers.

De nieuwe fabriek is met 6.000 vierkante meter drie keer groter dan de huidige. Als alles volgens schema verloopt, rollen de eerste producten er in de zomer van 2021 van de band. ‘Mijn droom is binnen vijf jaar 25 miljoen euro omzet te halen. Dat lijkt onwerkelijk, maar ik weet dat het kan. In exportmarkten zit veel potentieel.’

Haar avontuur begon bijna 20 jaar geleden. Op haar 18de stopte ze met school en ging aan de slag bij het boekhoudbedrijfje van haar vader, waar het idee voor TNS begon te rijpen. Ze kocht een café, bouwde het om tot een keuken, maakte haar eerste kaaskroketten en bracht die via lokale groothandelaars aan de man. Als jonge twintiger stapte ze met knikkende knieën naar grote spelers als Colruyt en Delhaize.

‘We leveren aan alle retailers in België’, zegt ze trots. Lidl verkoopt haar producten in 15 Europese landen. ‘En we hebben ook onze eerste exportcontracten los van Lidl getekend. Pas vorig jaar hebben we een exportmanager aangetrokken. We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan.’

Kip met pesto

‘Momenteel draaien onze machines voor nieuwe, Britse klanten’, zegt ze tijdens een korte rondleiding. Een oranje-roze massa met garnalen draait rond in een ketel. Madonna op de achtergrond. ‘Like a Virgin.’ Wat verderop staan bakken met ham- en kaasvulling klaar om in bladerdeeghapjes - twaalf stuks per keer - gespoten te worden. ‘We maken ook een vulling van kip en pesto. We hadden gewoon kip voorgesteld. Chicken is great, zei een aankoper. Maar het mocht wat Britser, met pesto erbij. Oké, zeg ik dan en ik begin eraan. Ik wil niet stoefen, maar de smaken zitten meestal snel goed. Alsof recepten als een rekensom in mijn hoofd zitten.’

Met de nieuwbouw zet TNS een grote stap vooruit, maar de plannen kwamen er niet van de ene op de andere dag. Integendeel. ‘Ik heb lang getwijfeld. Moet ik wat meer mama en echtgenote zijn? Ik heb daarmee geworsteld. Ik heb er veel over gepraat, en besef dat ik naast privé ook deze professionele uitdaging nodig heb.’

Ook angst hield haar bijna tegen. ‘Bijna mijn hele vermogen zit in het bedrijf. En bij de vorige grote beslissing is het bijna misgegaan. Tijdens de bouw van deze fabriek werd een contract met een grote retailer plots een jaar uitgesteld. Je rekent op 20 procent groei, maar die komt er niet en je hebt een zware lening aan je been. Dat doen pijn, hoor. Zoiets blijft in het achterhoofd zitten.’

Deze keer hoeft het zo’n vaart niet te lopen. ‘We krijgen veel opdrachten binnen.’ Onder andere de vraag naar de nieuwe generatie ovenkroketten, waar TNS twee jaar aan sleutelde, stijgt (zie inzet).

En hoewel TNS voornamelijk produceert voor de huismerken van retailers, vragen ook sectorgenoten voor hen specialiteiten te maken. De eerste deal met een Belgische speler is rond, en met internationale merken lopen onderhandelingen. ‘Als grote spelers productieruns beginnen, is dat meteen voor miljoenen stuks. Zij gaan geen lijn beginnen voor 50.000 doosjes. Wij wel. Dat is ons ding. Dat is ideaal, want de vraag naar nicheproducten stijgt’, zegt Aers.

De groei van het bedrijf betekent ook dat de rol van Aers gaandeweg veranderde. ‘Ik heb de dagelijkse leiding wat moeten loslaten. Ik doe dat eigenlijk niet graag, mensen sturen en controleren. Dat is mijn zwakte. Ik ben te los. Ik wil plezier maken met mijn mensen, maar om te presteren, moet je soms streng zijn voor je personeel. Ik heb nu mensen die dat doen in mijn plaats.’

Alle grote beslissingen passeren nog altijd via haar, maar haar focus bij TNS is innovatie en nieuwe recepturen. ‘Koken is mijn passie’, straalt ze. ‘Altijd geweest. Daar kan ik mezelf in verliezen. Tussen de kookpotten kan ik mijn hoofd uitschakelen. Ik heb ook eens yoga geprobeerd, maar dat werkte niet. Ik werd er zot van.’

Door het geëxperimenteer heeft TNS - naast de toppers garnaal en kaas - een 60-tal smaken op de markt. ‘We pakken dat artisanaal aan. Andere spelers kopen pasta’s en doen er paneermeel rond, terwijl wij alles zelf maken. Zoals bisque of wildragout. Ik probeer in mijn kroketten alle gerechten die je kent te verwerken. Je kan het zo zot niet bedenken.’

Goulash? ‘Ja, hoor.’

Stoemp? Spaghetti? ‘Yes.’

Twee jaar onderzoek naar alternatief voor paneermeel TNS produceert sinds dit jaar een nieuw soort ovenkroketten. Aan de lancering ging twee jaar onderzoek naar een nieuwe coating, ter vervanging van paneermeel, vooraf. ‘Consumenten laten zich misleiden door de term ovenkroketten. Wat je in de winkel koopt, is in de fabriek voorgefrituurd. Dat is nodig voor de krokante toets, maar het is dus niet zo gezond als je zou denken’, zegt Aers. ‘Met onze coating kunnen we voorbakken in de oven en dezelfde krokantheid garanderen als de consument het thuis bakt.’ De technologie ligt al in de rekken van Colruyt, Delhaize en Lidl. De ‘ovenable’ markt groeide vorig jaar 19 procent. Intussen is ook een coating in de maak die geschikt is voor de airfryer, de friteuse en de oven.

Stroganoff? ‘Nee, dat nog niet. Maar we praten wel met een retailer om balletjes in tomatensaus in kroketjes te steken.’

Aers loopt de deuren van haar leveranciers plat, op zoek naar nieuwe grondstoffen, nieuwe mogelijkheden. ‘Extravagantere smaken, luxueuzere smaken. Nieuwe coatings. En kleur wordt belangrijk. Mensen hebben het gehad met bruin.’

Zijn er dan smurfenkroketten op komst? ‘Nee, maar denk aan balletjes met groene of rode spikkels. Of kroketjes met een flashy groene vulling van spinazie, of roze vulling van rode biet. Mensen denken dan wow. Het moet ook leuk op het bord zijn, zodat je het kan serveren en zeggen: dat heb je nog nooit gezien, hé?’