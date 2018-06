De gedoodverfde kampioen van de beurs

Wederom komt AB Inbev als favoriet Belgisch aandeel uit de rondvraag van De Tijd. De bierbrouwer frustreert beleggers allang, maar de specialisten bevestigen hun vertrouwen.

Hij mag ongeveer beginnen, die koersrally van AB InBev. Dat vinden toch de beursexperts aan wie we vijf Belgische aandelentips - in volgorde van voorkeur - vroegen. 14 teams van Belgische vermogensbeheerders, beurshuizen en beleggingsbladen stuurden hun favorieten voor de komende zes maanden in. Met AB InBev en Melexis kozen ze voor twee namen wier populariteit bij beleggers buiten kijf staat. Verderop in de rangschikking zitten een paar verrassingen. Zo maakt ‘kotmadam’ Xior een eerste verschijning en halen ook Sipef en Biocartis voor de eerste keer de top tien.

1. AB InBev

Een paar analisten erkennen dat ze op dezelfde nagel blijven kloppen. Sinds AB InBev bij onze rondvraag zes maanden geleden als topfavoriet uit de bus kwam, ging de beurskoers bijna een tiende lager. Sinds de piek van eind 2015 ging er een derde van de prijs af. ‘Het aandeel is alleen goedkoper geworden, maar de cashflow is dezelfde gebleven’, stelt Van Lanschot Bankiers. Daardoor is het (bruto)dividendrendement boven 4 procent gestegen, halen de beheerders van Leo Stevens aan.

‘De sector van de consumptiegoederen kan niet eeuwig achterblijven’, redeneert Danny Reweghs van het beleggingsblad Inside Beleggen. ‘De degelijke koersprestatie die we zes maanden geleden al verwachtten, hebben we nog niet gezien. We zetten nu alles op de tweede jaarhelft. De grootste bierbrouwer heeft een stuk beter gepresteerd dan de beursevolutie doet vermoeden. Er is dan ook ruimte voor een inhaalbeweging.’

Na de reusachtige overname van SABMiller, die in 2016 volledig rond was, kwam AB InBev onze top 10 binnen en claimde het meteen de eerste plaats. Daarna volgden nog een tweede, een eerste en nu alweer een eerste plaats.

‘De terugval van de beurskoers is onder meer te wijten aan de economische crisis in Brazilië en het verlies van marktaandeel in de VS’, herhaalt Leo Stevens grosso modo de motivatie die we van veel analisten te horen kregen. ‘Belangrijk is dat de verbetering in Noord- en Zuid-Amerika in de jongste kwartalen aanhoudt’, gaat Dierickx Leys verder. ‘De organische omzetgroei (+4,7%) en de stijging van de bedrijfswinst (+6,6%) overtroffen de verwachtingen, maar werden ondergesneeuwd door de druk op de biervolumes in de VS en de verwachte hogere marketingkosten’, aldus de privaat bankiers van BNP Paribas Fortis.

‘Het aandeel verdient een premie (een hogere waardering, red.) tegenover sectorgenoten. Beleggers zullen opnieuw oog krijgen voor het trackrecord van het management, de organische groei, de hoge marges en de royale kasstromen’, besluit Capfi Delen Asset Management.

2. Melexis

Nog een sterkhouder is de Iepers-Tessenderlose chipfabrikant Melexis . Omdat de resultatenpublicatie vaker wel dan niet verbaast, is het aandeel nooit ver verwijderd van een historische recordkoers. Voor wie erin slaagt sneller te groeien dan de rest in een boomende sector, is the sky the limit. Melexis werd dit keer vier keer genomineerd, twee keer minder dan AB InBev.

‘In 2015 staken gemiddeld 7 computerchips van Melexis in iedere nieuwe personenwagen, vorig jaar waren dat er bijna 9, vandaag gemiddeld 10. Dat cijfer zal blijven toenemen’, verwacht Test-Aankoop Invest. ‘Voor het eerst sinds lang kwamen de cijfers voor het eerste kwartaal een tikkeltje onder de verwachtingen uit’, omschrijft het team van KBC Securities zijn grootste aandelentip. De koersdip die daarop volgde, was volgens Test-Aankoop een koopkans, al is er nog stijgingspotentieel.

Recent verhoogde KBCS-analist Guy Sips het verwachte jaarlijkse groeipercentage van 8,5 naar 11,5 procent. ‘Sectorvooruitzichten wijzen erop dat de halfgeleidermarkt voor de autosector sneller zal groeien dan zowel de automobielindustrie als de algemene halfgeleidermarkt.’ Van elke 10 euro die Melexis ontvangt, heeft het er ongeveer 9 te danken aan de auto-industrie.

3. Galapagos

Het Mechelse biotechaandeel eindigt op gelijke hoogte met CFE, maar krijgt van ons een streepje voor dankzij de eerste plaats in het lijstje van Capfi Delen AM. Dat is vol lof over de lopende klinische onderzoeken, en verwacht ‘daarover veel nieuws in de tweede jaarhelft’.

Zulke onderzoeksresultaten zijn altijd binair: ofwel zijn ze heel goed voor de eigenaars van het bedrijf ofwel heel slecht. ‘Galapagos gaat meerdere doelkansen krijgen’, kadert KBC Securities. Acht onderzoeken zitten in de tweede onderzoeksfase, en drie in de derde en laatste fase. ‘In 2018 verwachten we nog de eerste resultaten uit het fase 3-onderzoek van filgotinib tegen reumatoïde artritis.’

Goudhaantje filgotinib bepaalt het gros van de koersdoelen die analisten op Galapagos plakken. ‘Het bedrijf staat voor een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van zijn verst gevorderde medicijn,’ haalt Degroof Petercam aan.

De slaagkansen van de andere onderzoeken zijn voorlopig nog te klein om veel verwachting te creëren, maar samengeteld hebben die ook een gewicht. De analisten vermelden het fase 2-onderzoek naar een middel tegen taaislijmziekte. Ook stippen ze de royale cashpositie van 1,1 miljard euro aan. Galapagos moet niet vrezen dat het licht in de labo’s binnenkort uitvalt, ‘en heeft de ruimte voor gerichte overnames’.

4. CFE

De bouwgroep is een voorbeeld van een aandeel dat al een tijdje teleurstelt ondanks optimisme bij de analisten. ‘Gezien het grote aantal offshorewindprojecten (op zee, wat heel winstgevend is, red.) in het orderboek, denken we dat beleggers onterecht lagere winstmarges verwachten bij dochterbedrijf DEME’, oordelen de beheerders bij Puilaetco Dewaay.

DEME is goed voor driekwart van de omzet van CFE en 90 procent van de brutobedrijfswinst (ebitda). Het voert op zee bouwwerken uit, maar ook baggerwerken voor de landwinning of het onderhoud van bijvoorbeeld vaargeulen naar een grote haven. ‘Het aantal baggerprojecten groeide de afgelopen jaren sterk’, viel de ploeg van Leo Stevens op.

De bouwactiviteiten van CFE zijn relatief klein. Maar dat die sector met veel pieken en dalen aan het herstellen is, moet het aandeel ook helpen. Net als een oplossing voor een probleemdossier in Tsjaad, waar CFE twee bouwprojecten realiseerde die het land blijkbaar niet kon betalen. Twee analisten vermelden dat het gerechtelijk debacle, dat al jaren aansleept, een ontknoping lijkt te naderen.

5. Sipef

De hoogste nieuwkomer in onze rangschikking. Vorig jaar was een topjaar voor de plantageholding , die overnames van de reusachtige plantages Agro Muko en Dendy Marker en een kapitaalverhoging achter de rug heeft. Die groeispurt wordt volgens de analisten moeilijk te evenaren in 2018. ‘Maar een langetermijnbelegger, zoals hoofdaandeelhouder Ackermans & van Haaren, laat zich daardoor niet afschrikken’, oordeelt Leo Stevens.

Op lange termijn ogen de vooruitzichten erg positief, zegt Bank Nagelmackers. ‘De wereldwijde vraag naar plantaardige oliën stijgt. Binnenkort zal de productie de vraag niet meer kunnen volgen. Daarom waren de overnames van zo’n groot belang. De huidige koersverzwakking is een ideaal moment om een positie te nemen of op te bouwen.’

KBC Securities gooit nog een bloemetje naar het ‘sterke management met een uitstekend trackrecord’ en geeft mee dat het aandeel goedkoper is dan dat van beursgenoteerde concurrenten.

6. Solvay

De experts die de chemiegroep met thuisbasis in Neder-over-Heembeek nomineerden, zijn heel enthousiast. ‘Perfect gepositioneerd voor de lange termijn’ (Leo Stevens), ‘verzekerd van robuuste groei in de komende jaren’ (ING) en ‘helemaal klaar om op te stijgen’ (BNPP Fortis), het is maar een greep uit het aanbod.

De beurskoers toont volgens Fortis dat beleggers het nog altijd niet begrepen hebben, en dus valt het woord ‘instapkans’. ING ziet op korte termijn een rist koerstriggers. ‘Er komt een nieuwe CEO (Jean-Pierre Clamadieu vertrekt naar Engie, maar blijft aan bij Solvay tot er een opvolger is, red.), de divisie lichtgewichtcomposieten groeit en het aantal schaliegasputten stijgt. Solvay profiteert van dat laatste omdat het chemicaliën voor het ontginningsproces levert. Ook verzwakt de euro tegenover de dollar, wat positief is voor de resultaten.’

7. Xior

Ondanks een gevoelige stijging van het aantal aandelen, rekent Xior op minstens een stabiel dividend. BNP Paribas Fortis

Een nieuwe naam in onze top tien is de verhuurder van studentenwoningen. De jongste tijd gaat het heel hard in deze vastgoedniche. ‘Xior kondigt met de regelmaat van de klok nieuwe investeringen aan in België en Nederland’, halen de mensen van BNPP Fortis PB aan.

Om dat allemaal te kunnen betalen vond zopas een kapitaalverhoging van 134 miljoen euro plaats. Maar dat zal het dividend verrassend genoeg niet aantasten. ‘Ondanks een gevoelige stijging van het aantal aandelen verwacht Xior na het boekjaar 2018 een winstuitkering die minstens gelijk is aan die na 2017, 1,2 euro bruto.’

Volgens ING is Xior trouwens minder kwetsbaar dan andere vastgoedaandelen als lenen duurder wordt, ‘vanwege het groeipotentieel en de mogelijkheid om de huur aan te passen aan de inflatie’.

8. Bekaert

Het blad De Belegger rekent op een ommekeer voor de beurskoers van de West-Vlaamse producent van staal- en walsdraad . Sinds de piek van een jaar geleden ging er ruim 40 procent van de prijs voor een aandeel af. ‘2018 zal niet vlekkeloos verlopen, maar de afstraffing is overdreven. Vanaf 2019 is een winst van 3 euro per aandeel zeker haalbaar. Momenteel betalen beleggers dus minder dan tien keer de verwachte winst’, verdedigt hoofdredacteur Gert Bakelants zijn topfavoriet. Een doorsnee Bel20-aandeel noteert vandaag tegen bijna 15 keer de verwachte winst voor 2018.

‘Ook andere parameters wijzen erop dat beleggers met (te) sombere scenario’s rekening houden. Het brutodividendrendement bedraagt 3,8 procent en de beurswaarde beloopt 1,2 keer de boekwaarde.’ Het dividendrendement van de Bel20 strandt op 3,2 procent.

9. Biocartis

De topfavoriet van Puilaetco Dewaay, die minilabo’s maakt voor snelle bloedanalyses om ziektes op te sporen, moet volgens de professionele beleggers een matig 2017 snel doen vergeten. ‘We verwachten dat het aantal geïnstalleerde Idylla-minilabo’s van vorig jaar verdubbelt, net als het aantal verkochte cartridges (die ‘verbruikt’ worden bij elke test, red.). Tegelijk moet Biocartis de markten kunnen overtuigen dat het de prijzen van zijn cartridges op peil houdt.’ De groei moet vooral van een offensief in de VS komen.

10. Umicore