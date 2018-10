De kabouters die van Greenyard houden

Kabouter verhoogt zijn belang in Greenyard. Het Amerikaanse 'vriendelijk-activistische' fonds met Nederlandse oprichter investeert in 'bedrijven die onder de radar blijven'.

Ook nu Greenyard zijn champignonpotgrondbedrijf Mykogen verkocht heeft, blijft het bedrijf aantrekkelijk voor paddenstoelliefhebbers. Kabouter Management heeft zijn belang in de Belgische beurgenoteerde verwerker van groenten en fruit verhoogd van 5,17 procent naar 8,64 procent.

Vriendelijk-activistisch

Daarmee is het Amerikaanse investeringsfonds na de stichtersfamiliefamilie Deprez de grootste aandeelhouder van Greenyard. De familie controleert ongeveer 49 procent.

Medeoprichter Marcel Houtzager over de visie van Kabouter Management.

Over Kabouter is weinig bekend. Een online zoektocht leert dat achter het in Chicago gevestigde fonds de Amerikaanse Nederlander Marcel Houtzager schuilgaat. Hij stichtte het fonds in 2003 samen met zijn kompaan Peter Zalidar. Beiden hebben er een carrière opzitten bij enkele andere investeringsfondsen. Waarom ze hun eigen fonds 'Kabouter' noemden? Omdat Houtzager dat een van de mooiste woorden uit zijn moedertaal vindt.

Schermvullende weergave Marcel Houtzager ©Kabouter Management

De naam klinkt sprookjesachtig, maar achter Kabouter gaan serieuze zakenmannen schuil. Ze omschrijven zich als 'vriendelijk-activistisch'.

Dat Houtzager en Zalidar geen stille aandeelhouders zijn, blijkt uit het feit dat er al gesprekken geweest zijn met het management van Greenyard, onder wie CEO en hoofdaandeelhouder Hein Deprez. 'We bellen hen geregeld over belangrijke updates over ons bedrijf', zegt Carl Peeters, de operationeel directeur van Greenyard. 'Dat doen we met alle grote aandeelhouders van het bedrijf.

Constructief

'We hebben Kabouter leren kennen op roadshows (evenementen waarop investeerders en bedrijven elkaar kunnen leren kennen, red.) in Europa en de Verenigde Staten. Zo zijn we met elkaar aan de praat geraakt. We spreken en spraken met hen over ons bedrijf en onze sector en zij geven hun inzichten, zoals andere aandeelhouders dat ook doen', zegt Peeters. 'Die gesprekken verlopen erg constructief.'

Ik denk niet dat Kabouter zich erg activistisch zal opstellen. Ingewijde

Dat lijkt wederzijds te zijn. In een reactie aan De Tijd spreekt Kabouter zijn steun uit voor het management. 'We voelen ons gesterkt door de luisterbereidheid en de aandeelhoudersvriendelijke aanpak van het bedrijf.'

Tegelijk spreekt uit de schriftelijke reactie van Kabouter ook een aansporing om het beter te doen. 'We geloven dat het bedrijf zich engageert om de communicatie naar beleggers en de transparantie te verbeteren, en zijn corporate governance aan te scherpen. We blijven ondersteunende aandeelhouders en kijken uit naar verdere acties om de aandeelhouderswaarde te verbeteren.'

Koers en winst ondr druk

Greenyard heeft het de laatste maanden niet onder de markt. Het bedrijf kreeg de kritiek te onduidelijk te hebben gecommuniceerd over een bacteriële besmetting in een Hongaarse fabriek.

We kopen graag aandelen van bedrijven voor ze worden ontdekt door grote institutionele beleggers. Marcel Houtzager Oprichter Kabouter Management

Bovendien staat de winst onder druk doordat de droogte in de zomer een deel van de oogst vernield heeft. Bovendien eisen supermarkten lagere prijzen.

Doordat de winst onder druk staat, is ook de beurskoers gedaald. Ze piekte ronde de jaarwisseling - toen Kabouter zijn eerste pakket aandelen kocht - op 20 euro, maar is weggezakt naar 7 à 8 euro per aandeel.

Geloof in Deprez

'Het verbaast me niet dat kabouter aandelen bijkoopt nu de koers laag is', zegt iemand die het investeringsfonds en zijn motieven goed kent. 'Kabouter wil voor de lange termijn investeren in Greenyard. Ze geloven in de visie van Hein Deprez. Ik denk niet dat ze zich erg activistisch zullen opstellen.'

Vier jaar geleden kocht Kabouter een pakketje aandelen van het Belgische IT-bedrijf Econocom. Houtzager en Zalidar vonden dat het bedrijf ondergewaardeerd werd. Ze vonden ook dat Econocom buiten onze regio te weinig bekend was en reikten het bedrijf de hand om het bekender te maken, met name in de VS.

Houtzager en Zalidar zijn niet bereikbaar voor extra vragen over Greenyard. Maar in een filmpje dat twee jaar geleden op YouTube verscheen, geeft Houtzager meer uitleg over het doel en de filofosie van Kabouter. 'Ik investeer geld van grote institutionele beleggers, vooral universiteiten maar ook grote religieuze organisaties, non-profitorganisaties, een paar familiale fondsen van welgestelde mensen.'