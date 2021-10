De man die Ter Beke naar het miljard duwt...

De verkoop van het voedingsbedrijf Ter Beke ging in tien jaar tijd ruim maal twee. Eén man is de stuwende kracht achter de tocht naar 1 miljard euro omzet: Dirk Goeminne.

Toen Dirk Goeminne (66) in 2011 bestuurder bij Ter Beke werd, boekte de beursgenoteerde charcuterie- en maaltijdenmaker iets meer dan 400 miljoen euro omzet. Tien jaar later is Goeminne bestuursvoorzitter en zit het bedrijf op een zucht van 1 miljard euro omzet. Dat heeft de producent van de Come a Casa-lasagnes te danken aan de deze week aangekondigde overname van zijn concurrent, de Aoste- en Marcassou-eigenaar Imperial Meat. De concurrentiewaakhond moet zijn fiat nog wel geven.

Dat Ter Beke in relatief korte tijd de kaap van 1 miljard euro rondt, heeft het bedrijf van de Oost-Vlaamse familie Coopman te danken aan Goeminne, die ook vijf jaar lang CEO was. In 2013 sprong hij als interim-CEO in nadat toenmalig topman Marc Hofman plots was vertrokken naar de supermarktgroep Colruyt. Enkele maanden later mocht Goeminne het woord 'interim' op zijn visitekaartje schrappen.

Hij uitte de ambitie om Ter Beke naar 1 miljard euro omzet te leiden en voegde de daad bij het woord. Bijvoorbeeld door in 2017 vier bedrijven over te nemen in Frankrijk, Oost-Europa, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De omzet steeg prompt met 37 procent.

Dat Goeminne van de kmo Ter Beke eigenhandig een miljardenbedrijf zou maken, had niemand tien jaar geleden verwacht. Vier jaar eerder had hij gezworen nooit meer CEO te zijn. Hij rondde een lange carrière als topmanager bij enkele grote bedrijven af en wou het rustiger aan doen. 'Ik was door een zware periode gegaan. Ik was twaalf jaar CEO geweest en echt waar, die jaren tellen dubbel', zei hij destijds.

Behalve bij Ter Beke is Goeminne tot vandaag ook actief als bestuurder bij een handvol bedrijven, waaronder Van de Velde, Lannoo, Beter Bed en Wereldhave Belgium.

Goeminne werd in Waregem geboren als zevende in een gezin met negen kinderen. Zijn vader was vlasboer, zijn moeder bestierde het huishouden. Na zijn studies toegepaste economische wetenschappen begon hij zijn carrière in 1977 als auditeur bij de consultant PwC. Twee jaar later ging hij aan de slag bij de tapijtwever Balta.

Naar Nederland

Toen een headhunter in 1985 op zoek was naar een directeur voor de Belgische, Franse en Luxemburgse winkels van de Nederlandse kledingketen WE Fashion, belandde Goeminne bovenaan op zijn lijstje. Goeminne ging in op het aanbod. Tijdens zijn sollicitatiegesprek zei hij klaar en duidelijk dat hij carrière wou maken, herinnerde een WE-bestuurder zich jaren later. Al snel groeide Goeminne door tot de Europese directie van het bedrijf.

In 1997 stapte hij over naar de Nederlandse winkelketen HEMA. Na enkele jaren als operationeel directeur werd hij voor het eerst groeps-CEO. Hij friste het wat ingedommelde en ingewikkelde bedrijf op.

Goeminne bekleedde topfuncties bij grote bedrijven als WE Fashion, HEMA en V&D voor hij aanmeerde bij Ter Beke.

In 2003 stapte hij over naar V&D. Die Nederlandse warenhuisketen ging zes jaar geleden failliet en was al in slechte doen toen Goeminne er aankwam. Waarnemers waren het eens: er moest stevig geherstructureerd worden. 'Durft Goeminne dat wel?', vroeg een winkeladviseur zich destijds af in de krant. 'Om te bakken moet je hakken. Bakken kan Goeminne als de beste, zijn hakkwaliteiten heeft hij nog niet kunnen demonstreren.' Even later zette de manager 3.000 man op straat.

'De bulldozer van België' werd hij genoemd. De beslissing over de ontslagronde viel hem zwaar, zei hij achteraf. 'Dat kruipt in de kleren. Uiteraard is het fijner om te groeien dan om 3.000 mensen op straat te zetten.'

Te kritisch

Wie hem heeft gekend, typeert hem als 'charmant, maar streng'. Een vakbondsvertegenwoordiger zei enkele jaren geleden dat Goeminne een aimabel man is, die bij een dreigend conflict als een blad aan een boom kan omslaan. 'Dan wordt hij een keiharde manager.' De filiaalmanagers van HEMA kregen destijds naar verluidt de opdracht om werknemers met ziekteverlof te vragen waarom ze thuis zaten. Dat lag gevoelig bij de werknemers.

Hij heeft het imago niet rond de pot te draaien. Een HEMA-winkelmanager die aangemoedigd werd met vervroegd pensioen te gaan, kreeg eerlijk te horen dat de reden zijn kritische houding was. Goeminne houdt de touwtjes graag in handen. Na de aankondiging van de ontslagronde bij V&D vroegen de vakbonden hem een extern bureau in te huren om alternatieven te onderzoeken. Niet nodig, vond Goeminne. De vakbonden moesten in hem geloven.