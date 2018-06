De man die de wereld latte macchiato leerde drinken

Op dertig jaar tijd bouwde arbeiderskind Howard Schultz Starbucks uit van een koffiebonenwinkel tot een internationale koffiehuisketen. Nu gaat hij met pensioen. Of gaat hij de strijd met Donald Trump aan?

22,4 miljard dollar gaven mensen vorig jaar uit in de 27.300 koffiehuizen van de Amerikaanse keten Starbucks . Nu zijn bedrijf elk jaar miljoenen kopjes latte macchiato, americano en chai latte serveert in meer dan 76 landen, heeft uitvoerend voorzitter Howard Schultz (64) zijn taak volbracht en gaat hij met pensioen.

Ik ben al een tijdje erg bezorgd over ons land. Over de groeiende verdeeldheid en ons aanzien in het buitenland. Howard Schultz Voorzitter Starbucks

Als hij er niet was geweest was Starbucks misschien nog steeds een bedrijfje dat in enkele winkels in Seattle koffiebonen verkocht, zoals begin de jaren tachtig. In die periode stapte Schultz voor het eerst een Starbucks-winkel binnen, als vertegenwoordiger van een maker van koffiemachines. Een jaar later trad hij in dienst bij het bedrijf. Hij werd er verantwoordelijk voor de marketing en de winkels.

Zakenreis in Milaan

Toen Howard in 1983 een zakenreis maakte naar de Italiaanse stad Milaan, leerde hij de Italiaanse koffiecultuur en de lokale koffiehuizen kennen. Door het dolle heen reisde hij naar Amerika terug en probeerde de drie oprichters van Starbucks te overtuigen om ook koffiehuizen te openen.

Ze waren niet enthousiast. Na aandringen gaven ze Schultz toch de toelating om in een van de koffiebonenwinkels een koffiehoekje te openen. Met succes, maar de broers hadden toch geen zin in een groter koffiehuisavontuur.

Eigen koffiehuis

Dus verliet Schultz Starbucks in 1985 en hij richtte zijn eigen koffiehuis op. Il Giornale, zoals het heette, was een succes. Twee jaar later kocht hij - met de hulp van investeerders - Starbucks.

27.300 Coffeeshops Starbucks heeft 27.300 koffiehuizen in 76 landen.

De twintig Starbucks-winkels werden omgebouwd tot koffiehuizen. In de jaren nadien opende Schultz nog eens 80 coffeeshops. Na de beursgang in 1992 stond de teller al op 2.500 koffiehuizen in meer dan tien landen.

Nadat Schultz in 2000 het CEO-schap ruilde voor het voorzitterschap, kwam de keten onder druk te staan. Daarom werd hij in 2008 opnieuw CEO. Hij sloot 900 koffiehuizen, deed enkele overnames en paste het aanbod met succes aan.

Donald Trump

Wat Schultz nu gaat doen, is niet bekend. Maar de kans dat hij de politiek ingaat, is niet klein. Schultz, die opgroeide in een arbeidersgezin, schrok er tijdens zijn carrière niet voor terug om zijn politieke mening te uiten. Hij is een voorstander van het homohuwelijk en is kritisch voor de Amerikaanse wapenwet. Donald Trump noemde hij een president die dagelijks chaos veroorzaakt.