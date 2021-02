De meest onfortuinlijke brouwerij van ons land

Belgische brouwers verkochten in 2020 de helft minder bier in de horeca. Dat maakt van Yvan De Baets de meest onfortuinlijke brouwer van het land. 'Bijna alles verkochten we op café. Nu doen we wat we nooit deden: ons bier verkopen bij Colruyt en Delhaize.'

Het slechtste jaar voor de Belgische biersector sinds de Tweede Wereldoorlog. Zo omschrijft de federatie van de Belgische bierbrouwers het coronajaar 2020. Ze verkochten 445 miljoen pintjes minder dan een jaar eerder.

Brasserie de la Senne uit Brussel is waarschijnlijk de hardst getroffen brouwerij van het land. '90 procent van onze omzet haalden we via cafés en restaurants. Toen corona uitbrak, leek het alsof we een meteoriet op onze kop kregen', zegt oprichter en eigenaar Yvan De Baets. 'In 2019 brouwden we 13.000 hectoliter bier. Ons doel voor 2020 was 15.000 hectoliter, maar het werden er 10.000.'

Het jaar was nochtans mooi begonnen. Brasserie de la Senne verhuisde van Molenbeek naar zijn gloednieuwe brouwerij in het noorden van de stad Brussel. De brouwerij en de belendende drinkruimte zien er gloednieuw, maar ook leeg uit wanneer De Baets ons er ontvangt. 'Dit is altijd mijn droom geweest', zegt de ondernemer. 'Een mooie brouwerij, met Duitse ketels van hoge kwaliteit. Het gebouw produceert evenveel elektriciteit als het verbruikt.'

Het ging om een miljoeneninvestering, al wil De Baets niet zeggen om hoeveel het exact gaat. Door de investering ging de brouwer in 2019 ook operationeel in het rood, na jarenlang winstgevend te zijn. Hoe de cijfers in 2020 evolueerden, wil De Baets niet kwijt.

Psychologische klap

Schermvullende weergave Brasserie de la Senne is bekend om zijn bittere bieren, zoals Zinnebir.

Een belangrijk deel van de financiering van de nieuwe brouwerij komt van leningen. Uitgerekend toen De Baets de banken moest beginnen terug te betalen, stortte de verkoop in. 'We hebben een groot deel van onze financiële reserves moeten aanspreken. En met de bank hebben we afgesproken dat we voorlopig alleen de intresten moeten betalen.'

Maar het is duidelijk dat de nood hoog is. 'Deze situatie kan niet nog maanden duren', zegt hij. 'Ik ben bang dat cafés failliet zullen gaan, wat ernstige gevolgen kan hebben voor ons. Toen de tweede lockdown aangekondigd werd, was dat psychologisch een harde klap. Minister Frank Vandenbroucke zei dat hij een schokeffect wilde geven. Wel, die schok hebben we gekregen, meneer de minister.'

Supermarkt

Minister Vandenbroucke zei dat hij een schokeffect wilde geven. Wel, die schok hebben we gekregen, meneer de minister. Yvan De Baets Eigenaar Brasserie de la Senne

Brasserie de la Senne doet een poging om de verloren inkomsten van de horeca elders aan te vullen. 'We hebben snel een webshop opgezet en een winkeltje geopend in onze brouwerij', zegt De Baets.

Daarnaast gaat Brasserie de la Senne iets doen wat het nog nooit gedaan heeft: zijn bier verkopen in de supermarkt. 'We hebben zopas samenwerkingen afgesloten met Colruyt en Delhaize. Ze mogen onze bieren Zinnebir, Taras Boulba en Jambe-de-Bois in het hele land verkopen, al is nog niet helemaal duidelijk in welke winkels ze exact zullen liggen.'

Hoewel Brasserie de la Senne bij het grote publiek buiten Brussel niet bekend is, heeft het wel een schare fans opgebouwd bij mensen die graag bier drinken van kleine, experimentele brouwerijen. Ook in het buitenland, waar Brasserie de la Senne 18 procent van zijn bier verkoopt. 'We voeren vooral uit naar Italië en de VS', zegt De Baets. 'Maar ook naar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Japan, Siberië en Zuid-Korea. Export is voor ons geen doel op zich, maar het is wel tof.'

Schermvullende weergave Voor covid groeide de brouwerij met 10 procent.

Cantillon

Brasserie de la Senne deed pionierswerk toen De Baets - een voormalig politiek wetenschapper - het bedrijf in 2006 samen met zijn kompaan Bernard Leboucq oprichtte. Destijds had Brussel - toch de hoofdstad van het bierland België - nog maar één brouwerij: de geuzesteker Cantillon. Bekende brouwers als Wielemans en Belle-Vue waren verdwenen.

Brasserie de la Senne viel op met zijn bittere bieren. Zinnebir - vernoemd naar de Zenne, de rivier die door Brussel stroomt, en de bijnaam 'zinneke' voor de inwoners van Brussel - is het bekendste. De Baets en Leboucq kwamen met hun bittere bieren op de proppen toen IPA's, saisons en stouts nog niet salonfähig waren in België.

Sinds haar start groeide de brouwerij fors. 'In het begin met 40 tot 50 procent per jaar', zegt De Baets. 'Voor covid - ook in januari en februari - zaten we aan 10 procent groei.'

We kregen de voorbije maanden verschillende overnamevoorstellen. Telkens antwoordden we: 'Bedankt, maar neen.' Yvan De Baets Eigenaar Brasserie de la Senne