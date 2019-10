De 'moeder' van Ter Beke: 'Zelfs Adam en Eva hadden last van listeria'

Listeriacrisis of niet, de 82-jarige mater familias en grootaandeelhouder van Ter Beke, Edith De Baedts, weigert het beleid van de Ter Beke-top ter discussie te stellen.

‘Dat is achter de feiten aanhollen.’

‘We behouden ons vertrouwen in de CEO en het management’, zegt Edith De Baedts, de echtgenote van de overleden Ter Beke-grondlegger Daniël Coopman. Samen met haar kinderen controleert ze 65 procent van de aandelen.

‘Listeria is zo oud als de mensheid. Zelfs Adam en Eva hadden er last van. We zullen er dan ook alles aan doen om het vertrouwen van klanten en leveranciers terug te winnen. Dat dit drama ons geld zal kosten, is duidelijk. Maar het is niet het eerste accident dat Ter Beke overkomt, en het zal ook niet het laatste zijn. We slaan er ons wel door.’

Ambitie

Dat uitgerekend de Nederlandse vleesdochter Offerman de bron van de listeriabesmetting blijkt te zijn, moet bitter smaken voor Ter Beke-voorzitter Dirk Goeminne en CEO Francis Kint. In 2017 paste de overname van Offerman perfect in de ambitie van Goeminne om de omzet haast te verdubbelen tot 1 miljard euro.

In 2018 kreeg zijn opvolger Kint als taak de overnames van de afgelopen jaren te integreren en de winstgevendheid op te voeren. Het draaide anders uit. Vorig jaar sloot Offerman zijn site in Zoetermeer, wat Ter Beke 1,1 miljoen euro kostte.

'Perfecte integratie'

De listeriabesmetting zal de groep nog eens 10 procent van de brutobedrijfswinst kosten. Ingewijden vragen zich af of de overnamejacht van Goeminne het bedrijf niet te ver in de risicozone heeft geduwd. ‘Zijn ambitie om 1 miljard euro omzet te bereiken was een onzinnig doel’, klinkt het. ‘Je wilt in de eerste plaats een goed bedrijf zijn, niet zomaar een groot bedrijf.’