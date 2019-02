De olifant van 133 miljard in de kamer van AB InBev

Beleggers houden na de biecht van Kraft best ook de 133 miljard goodwill op de balans van AB InBev met argusogen in de gaten.

'AB InBev heeft een factuur van 133 miljard te verdedigen', luidt de sprekende kop van Bloomberg. Het financiële persbureau plaatst zo een stevige kanttekening bij de opluchting die er bij beleggers heerst na het relatief meevallende jongste kwartaal van 's werelds grootste brouwer, inclusief de belofte van CEO Carlos Brito dat er in 2019 - eindelijk - weer volumegroei zal zijn.

De kanttekening is zeer terecht, na de schokkende mededeling van Kraft Heinz vorige week. De voedingsgigant schrijft in één trek 15 miljard dollar lucht uit zijn balans weg, moet noodgedwongen activa verkopen om de schulden te verminderen en zag zijn beurskoers op Wall Street tot een diepterecord afglijden.

Aangezien Kraft Heinz heel wat DNA - aandeelhouders, een royale dosis schulden om seriële overnames te financieren, een focus op kostenbesparingen om die deals te laten renderen - met AB InBev deelt, maakten beleggers snel het brugje naar de brouwer.

Schermvullende weergave

Bij AB InBev echter geen afboekingen. Toch niet over 2018, leert het samen met de jaarcijfers gepubliceerde financiële jaarverslag.

Wel staat er duidelijk te lezen dat sinds de - dure - miljardenovername van SABMiller veel goodwill in de boeken staat. 'In de toekomst kunnen er omvangrijke afboekingen nodig zijn die ernstige de operationele en financiële gezondheid kunnen treffen', luidt de standaardwaarschuwing.

Goodwill is de prijs die managers bij een overname boven op de boekwaarde betalen en de boekhoudkundige versie van lucht. Er staat immers geen 'vermarktbaar' actief zoals een fabriek of intellectuele eigendom tegenover. Daarom dat beleggers tegen zo'n 'actief' die alleen iets waard omdat het management zegt dat het iets waard is, best een flinke dosis scepsis hanteren.

Schermvullende weergave ©rv

Welnu, bij AB InBev is de goodwill groot, leert voetnoot 14 van het jaarverslag. 133 miljard dollar per eind 2018, met als belangrijkste brok de moeilijkste markt voor de groep: de Verenigde Staten.

Dat cijfer - dat het management dus elkaar aan de realiteit moet toetsen - is ruim twee keer groter dan het eigen vermogen, 64,5 miljard dollar. De goodwill vertegenwoordigt ook een heel forse 57 procent van alle activa op de balans.

Ter vergelijking: bij Heineken staat er ook aardig wat goodwill - 11,2 miljard euro - in de boeken, maar die is maar goed een kwart van alle activa en kleiner dan de 14,4 miljard eigen vermogen. Met andere woorden: mocht de betaalde goodwill in één trek moeten afgeboekt worden, is bij Heineken de collectieve spaarpot van de aandeelhouders niet helemaal uitgewist. Bij AB InBev zou die minder dan leeg zijn.

Schermvullende weergave ©rv

De goodwill is niet de enige lucht in de balans van de bierreus. De merknamen staan, luidens voetnoot 15 van het jaarverslag, voor 42,1 miljard dollar in de boeken.

Ook een niet onbelangrijke vaststelling, nu veel grote consumentengroepen in een wereld van sterk versnipperende en veranderende consumentenvoorkeuren worstelen met ooit onverwoestbare geachte massamerken. Denk aan Coca-Cola, aan Nivea van Beiersdorf, Kraft bij Kraft Heinz of - bij AB InBev zelf - de al jaren tanende verkoop van Budweiser op de Amerikaanse thuismarkt.

Ook hier: de grootste brok zijn Amerikaanse merken. Steeds in voetnoot 14 staat te lezen dat het overeindblijven van de goodwill in belangrijke mate afhangt van de inschatting van de 'terminale groeivoet' op onder meer de Amerikaanse markt. Dat is een boekhoudkundige raming hoe sterk een dochterbedrijf op de lange termijn - in theorie tot het einde der tijden - cashflow kan blijven genereren.