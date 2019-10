De onderneemster die kanker overwon: ‘Werken is voor mij genezen'

Stefanie Veraghtert kreeg op haar 26ste baarmoederhalskanker. Na haar genezing richtte ze The Big C. op, een sociale onderneming die koffiebars uitbaat waar kankerpatiënten weer aan de arbeidsmarkt kunnen wennen.

Vandaag organiseert Kom op tegen Kanker de 20ste Dag tegen Kanker. Aan Stefanie Veraghtert (32) is niet te zien dat ze de ziekte heeft gehad. Ze loopt rond tussen werkmannen die nieuwe meubels komen brengen, maakt cappuccino’s met de nodige latte-art en belt met de barista’s in haar tweede koffiebar in de Thomas More hogeschool in Geel. ‘Jammer dat je jezelf niet kunt kopiëren, hè?’, lacht ze, terwijl ze in een van de grote zetels neerploft.

Vijf jaar geleden kreeg Veraghtert te horen dat ze zware baarmoederhalskanker met uitzaaiingen had met een overlevingskans van 5 tot 10 procent. Na de succesvolle behandeling ging ze op zoek naar een manier om de draad weer op te pikken. ‘Ik wilde onder het label van de kankerpatiënt met alle taboes en drempels uit. Ik besloot een sociale onderneming te starten, zodat ik andere jongeren zou kunnen helpen. Ik wilde jongeren die geraakt zijn door kanker de mogelijkheid geven langzaam weer hun eerste stappen in het werkveld te zetten.’

Kanker overwinnen met een koffiebar.

Drie jaar later is The Big C. een rendabele sociale onderneming. Veraghtert baat twee koffiebars uit, een in de UAntwerpen en een in de Thomas More hogeschool in Geel. Daarnaast gaat ze samenwerkingen aan met bedrijven en ziekenhuizen die haar koffiebonen kopen en geeft ze keynotes. ‘Als 50 bedrijven maandelijks 20 kilogram koffie kopen, kan ik een jaar lang een jonge kankerpatiënt tewerkstellen’, zegt Veraghtert.

Vandaag heeft The Big C. twee ex-kankerpatiënten in dienst. ‘Hier krijg ik ademruimte en kan ik aangeven als ik eens een mindere dag heb’, zegt business developer Nicholas Herdewyn (25). ‘Ook geeft het me een veilig gevoel te zien dat ik nog capaciteiten heb, en dat ik mij kan inzetten voor iets dat mij na aan het hart ligt.’ Herdewyn begint nog maar net bij The Big C. en kan zijn vroegere ervaring als consultant goed gebruiken voor zijn nieuwe job.

Ik kreeg maandelijks voorstellen voor uitvaartverzekeringen, maar een inkomens garantieverzekering kon ik niet krijgen. Stefanie Veraghtert Oprichtster The Big C.

De arbeidsbemiddelingsdienst VDAB helpt Veraghtert mee om jonge ex-kankerpatiënten aan te werven. Bemiddelaar Bas Cools benadrukt dat het belangrijk is voor ex-patiënten om werkuren rustig op te bouwen. ‘Er is het risico op een mentale klap als een ex-kankerpatiënt te snel weer op volle kracht gaat meedraaien.’

De weg naar een succesvolle sociale onderneming was er geen zonder hindernissen voor Veraghtert. Na vijf jaar remissie heeft iemand in België het ‘recht om vergeten te worden’, maar tot die tijd staat kanker vermeld in het medisch dossier. Dat maakt het vaak moeilijk voor ex-patiënten om een lening aan te gaan of een verzekering te krijgen. ‘In het begin kreeg ik maandelijks voorstellen van begrafenisondernemers om een uitvaartverzekeringen af te sluiten, maar een inkomensgarantieverzekering kon ik niet krijgen’, vertelt ze.

The Big C. The Big C. > Sociale onderneming met focus op ex-kankerpatiënten. > Heeft een koffiebar in de UAntwerpen en in de Thomas More hogeschool in Geel. > Verkoopt koffie aan vijf bedrijven en twee ziekenhuizen. > Geeft keynotes voor ziekenhuizen en bedrijven. > Telt acht werknemers, van wie drie ex-kankerpatiënten. Werkt ook met een pool van vrijwillige (ex-)kankerpatiënten en jobstudenten.

‘Als je geld wil lenen voor een investering word je door je medisch dossier als een onbetrouwbare ondernemer gezien. Ik kreeg te horen dat ik het niet zou aankunnen en er werd me gezegd dat mijn risico om te hervallen en te sterven te groot was. Maar werken is voor mij genezen.’