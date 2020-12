'De pandemie heeft ons drie jaar vooruitgeholpen'

Foodbag is de Belgische versie van HelloFresh. De leverancier van maaltijdboxen ziet de omzet dit jaar ruim verdubbelen en sluit het coronajaar 2020 in schoonheid af.

Knolseldersoep met oesterzwamkrokantjes, hertenfilet met gepofte prei, mousse van pure chocolade met compote van mandarijn. Het is maar een greep uit de speciale kerstmaaltijd waarvan Foodbag er dit jaar zo’n 6.000 aan de man bracht. ‘Vooral pakketten voor vier personen, maar ook voor acht personen. Een groep die de coronaregels wou overtreden? Dat weet ik niet. Ze koken misschien voor twee dagen, zegt Stéphane Ronsé, de oprichter en CEO.

Foodbag - voor de helft in handen van de familie Colruyt - is de Belgische versie van HelloFresh en pikte in het coronajaar zijn graantje mee van de boomende markt voor maaltijdboxen.

‘We zijn in een jaar tijd drie jaar vooruit geschoten’, zegt Ronsé. Door de lockdowns en verplicht thuiswerk zochten velen een eenvoudig en gezond alternatief voor de lunch op het werk. Ze kwamen vaak uit bij maaltijdboxen. Je moet de maaltijd nog zelf bereiden, maar alle ingrediënten worden in de box aan huis geleverd.

Weg met keuzestress

In de eerste weken van de lockdown verviervoudigden de orders bij Foodbag zelfs. Voor het hele jaar rekent Ronsé op ruim een verdubbeling van de omzet tot 21 miljoen euro. ‘De pandemie heeft velen aangespoord maaltijdboxen een kans te geven. En velen hebben het gebruiksgemak ervaren. Elk concept waarmee mensen tijd besparen of wat luier kunnen zijn, heeft een kans op slagen. Een maaltijdbox haalt keuzestress weg, bespaart een autorit naar de supermarkt en laat mensen nieuwe producten ontdekken.’

'Ik was, en ben misschien nog altijd, een slechte kok. Zonder Foodbag zou ik verloren zijn' Stéphane Ronsé Oprichter en CEO Foodbag

Ook voor Ronsé is Foodbag de leverancier van dienst. ‘Ik was, en ben misschien nog altijd, een slechte kok. Ik at vroeger veel pizza. Tomate farcie kon ik ook wel maken, maar van zoete aardappel of zo had ik nog nooit gehoord. Zonder Foodbag zou ik verloren zijn. Ik kook er elke dag mee.’

Meer dan 3 miljoen orders

Foodbag gooide zich zes jaar geleden in de markt. ‘Ik ben begonnen vanuit het restaurant van een vriend. De zaak was op maandag gesloten, en ik mocht in de keuken mijn eerste boxen maken’, vertelt Ronsé. Destijds kreeg hij bestellingen binnen voor 30 maaltijden per week, dit jaar zijn het er al meer dan 3 miljoen.

Foodbag moet opboksen tegen HelloFresh - de dominante speler - maar ook tegen onder meer Carrefour, dat eigen maaltijdboxen lanceerde, en de Vlaamse start-up Mealhero, die met een stoommachine en diepvriesingrediënten een deel van de markt inpalmt. ‘HelloFresh heeft de markt opengebroken. Het is aan ons om een stuk van de taart te claimen. Ik heb de indruk dat we daarin slagen en dat consumenten ons concept, met lokale voeding, waarderen’, zegt Ronsé.

Complex proces

Foodbag zal dit jaar met winst afsluiten, zegt Ronsé, dankzij de hogere volumes en de efficiëntieverbeteringen. ‘We hebben sinds de fusie twee jaar keihard gewerkt’, zegt Ronsé. De ‘fusie’ verwijst naar de krachtenbundeling in 2019 met sectorgenoot Smartmat, waarna Korys - het investeringsvehikel van de familie Colruyt - de helft van het fusiebedrijf in handen kreeg.

14 verschillende gerechten Foodbag maakt het mogelijk om met 14 gerechten meer dan 100 verschillende maaltijdboxen samen te stellen

'Ik denk dat we nu voorgoed vertrokken zijn. We hebben van twee kleine start-ups een gestructureerd bedrijf gemaakt, zegt Ronsé. ‘Het lijkt eenvoudig, maar wat achter de schermen van ons bedrijf gebeurt, is een heel complex, logistiek proces. Klanten hebben keuze uit 14 gerechten en extraatjes zoals brood, fruit en soep. Dat zijn potentieel meer dan 100 verschillende samenstellingen van een box. Daar moet je mee kunnen omgaan. Bovendien rollen die nu in volgorde van de verdeelroute van de band.’

120 chauffeurs in dienst

Foodbag heeft intussen 22 vaste werknemers in de kantoren in Antwerpen en Gent, van wie een vijftal dag in dag uit nieuwe recepten ontwikkelen en testen. Van vrijdag tot zondag doet Foodbag een beroep op nog eens 150 mensen om de verzendingen klaar te maken. En het heeft 120 chauffeurs in dienst. ‘The last mile hebben we zelf in handen genomen. We hebben chauffeurs opgeleid. Zij zijn ons gezicht aan de deur. We proberen hen zo veel mogelijk op dezelfde route in te zetten. We willen de moderne melkboer zijn.’

The last mile hebben we zelf in handen genomen. We willen de moderne melkboer zijn.' Stéphane Ronsé Oprichter en CEO Foodbag

Foodbag kijkt intussen voorbij foodboxen voor particulieren thuis. ‘Ik besef dat we onze businessmodellen nog meermaals zullen moeten aanpassen om aan de noden tegemoet te komen’, aldus Ronsé. Het bedrijf experimenteert met aperoboxen en - onder de noemer Canteen - met verse, bereide maaltijden voor op het werk, of voor bedrijven die hun werknemers thuis willen verrassen. Onder meer IKEA en Nestlé plaatsten onlangs een bestelling. Voor januari staan voor de werklunch onder meer Luikse salade, berloumi met parelcouscous en Zweedse balletjes met bloemkoolpuree à la Sandra Bekkari op het menu.

Oubollig concept

Wat 2021 brengt, is nog koffiedik kijken. Maar Ronsé is optimistisch en denkt niet dat iedereen weer zijn oude gewoontes oppikt en maaltijdboxen vergeet zodra de pandemie onder controle is. ‘In de zomer was er geen lockdown, en we hebben toen geen grote terugval gezien. Dat geeft hoop.’ Ronsé denkt volgend jaar het jachtgebied uit te breiden en fors in te zetten op expansie in Wallonië.

De foodboxmarkt staat volgens Ronsé nog maar aan het begin van een lange groei. En bij uitbreiding de hele onlinemarkt voor voeding. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we binnen tien jaar het grootste deel van onze voeding online zullen kopen. In e-commerce zijn er enkele grote golven geweest. Laptops en technologisch materiaal. Textiel. De volgende golf is voeding. De klassieke supermarkt is toch een oubollig concept? Je moet er aanschuiven om te betalen, en je moet heen- en terugrijden. In Nederland heb je Picnic, een pure onlinesupermarkt die al een half miljard euro omzet haalt. Zulke concepten komen ook naar ons land, zonder twijfel.’