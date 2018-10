De vijf koerskrakers van AB InBev

Voor AB InBev-beleggers was het een slechte week. Hun aandelen werden 12 procent minder waard en hun dividend halveert. In verschillende delen van de wereld verliest de brouwer van Stella Artois zijn bubbels.

AB InBev heeft deze week 15 miljard euro beurswaarde verloren, nadat het aankondigde dat het dit jaar de helft minder winst zal uitkeren aan zijn aandeelhouders en op verschillende plaatsen in de wereld minder bier verkocht. Analisten blijven geloven in het groeipotentieel van de grootste brouwer ter wereld, al kampt het bedrijf van CEO Carlos Brito met enkele grote problemen en uitdagingen.

1. Hoge schuldgraad

Aan het einde van dit jaar zal de schuldenberg van de brouwer van Stella Artois, Leffe en Tripel Karmeliet dermate gestegen zijn dat de totale nettoschuld 4,7 keer hoger ligt dan de brutobedrijfswinst (ebitda). Dat wil zeggen dat AB InBev theoretisch meer dan 4,5 jaar nodig heeft om al zijn schulden te betalen. Dat is veel, en AB InBev wil zijn schuldratio verlagen naar factor 2.

4,7 Schuldratio AB InBev wil zijn schuldgraad verlagen naar factor 2. Nu bedraagt ze zo'n 4,7.

Dat is de reden waarom Brito het dividend voor zijn aandeelhouders halveert van 3,60 euro per aandeel naar 1,80 euro. In de afgelopen twee jaar stortte AB InBev al zijn nettowinst op de effectenrekening van zijn aandeelhouders. Door de halvering van het dividend komt er 3,6 miljard euro vrij die volledig zal worden ingezet voor een versnelde schuldafbouw. Daardoor zal de schuldgraad volgens KBC Securities naar 2,9 dalen in 2022. Zonder ingrijpen zou dat nog steeds factor 3,5 zijn.

Door schulden te maken is AB InBev de grootste en meest winstgevende biergroep ter wereld geworden. In 2016 nam de Belgische-Braziliaanse groep nog voor 100 miljard dollar nummer twee SABMiller over. Het gevolg is dat de beleggers nu mede-eigenaar zijn van de koning van de bierwereld, maar het de komende jaren met minder dividend zullen moeten doen. Dat schrikt velen af.

2. Dalende verkoop in Zuid-Amerika

Daar komt bij dat AB InBev kampt met problemen in enkele belangrijke markten. In Brazilië - goed voor 15 procent van de omzet - verkocht AB InBev in liter 3,3 procent minder in het voorbije kwartaal. AB InBevs Nederlandse rivaal Heineken pikte klanten in. Bovendien heeft AB InBev het al jaren moeilijk in Brazilië, dat geteisterd wordt door politieke en economische crisissen.

-3,3% Verkoopsdaling In Brazilië - goed voor 15 procent van de omzet - verkocht AB InBev in liter 3,3 procent minder in het voorbije kwartaal.

Toch is er geen man overboord in Brazilië, zegt KBC-analist Wim Hoste. 'AB InBev kan in de toekomst zeker weer groeien in Brazilië. Het land heeft een jonge bevolking en daardoor zal de biermarkt op termijn weer groeien.'

Hij denkt dat AB InBev in de komende maanden weer marktaandeel zal winnen. Dat denkt AB InBev zelf ook. 'Net zoals in de voorgaande jaren hebben wij dit jaar als eerste de prijzen verhoogd in Brazilië', zei financieel directeur Felipe Dutra donderdag. 'Onze concurrenten zullen over twee tot drie maanden volgen. Daarom verliezen we tijdelijk marktaandeel.'

De problemen in Brazilië zijn niet nieuw, maar in dezelfde regio had AB InBev in de afgelopen maanden te kampen met economische tegenspoed in Argentinië. Daardoor kochten ook de Argentijnen minder bier bij de bierreus.

3. Amerikaan serveert Budweiser af

Al toen het toenmalige InBev in 2008 dankzij de overname van Anheuser-Busch écht voet aan wal zette in de VS, waren de vlaggenschepen van die Amerikaanse brouwer in verval. Ook in het derde kwartaal verloor de pils Budweiser 35 basispunten marktaandeel en Bud Light, een ander massabier, 90 basispunten.

-99 Marktaandeel In het derde kwartaal verloor de pils Budweiser 35 basispunten marktaandeel en Bud Light, een ander massabier, 90 basispunten.

Amerikanen kiezen steeds vaker voor wijn, cocktails of sterkedrank. En als ze toch bier drinken, kiezen ze vaker voor het bier van kleine artisanale brouwers. Liever een obscure IPA dan een massapils van AB InBev. AB InBev reageert op die tendens door kleine brouwers over te nemen, maar voorlopig zonder voldoende resultaat.

Toch sloeg AB InBev er in om de Amerikaanse brutobedrijfswinst met 1,9 procent te doen stijgen. Ook in Brazilië steeg de winst dankzij prijsverhogingen en de promotie van duurdere bieren. Maar de dalende verkoop creëert zorgen over de toekomst.

4. Afrikaanse boom blijft uit

Al jaren zeggen experts dat Afrika de snelst groeiende biermarkt wordt. Precies daarom kocht AB InBev het in Afrika goed vertegenwoordigde SABMiller. Maar Afrika blijft voorlopig een gemengd verhaal. In Zuid-Afrika zag AB InBev in het derde kwartaal zowel de omzet als de verkochte volumes dalen. Ook in Tanzania en Oeganda was er een daling. In Zambia, Mozambique en Nigeria steeg de verkoop dan weer.

Analisten roepen op tot geduld. 'De voorspelde groei zal niet snel in één rechte lijn naar boven gaan', zegt KBC-analist Hoste.

5. Zorgen voor morgen

Dankzij grote overnames is AB InBev de wereldwijde biermarktleider geworden. Maar na de overname van SABMiller is een nieuwe reuzeovername in de biersector onmogelijk. Aandeelhouders positief verrassen en doen dromen van een toekomst vol groei wordt daardoor iets moeilijker. Carlos Brito en zijn team moeten bewijzen dat ze meer kunnen dan grote overnames doen en nadien de winst opdrijven door kosten te snijden.

AB InBev kan ervoor kiezen om autonoom te groeien. Dat doet het bedrijf nu door in te zetten op 'premiumization': proberen om meer duurder bier te verkopen. Bijvoorbeeld Stella Artois, dat in het buitenland een premiumimago heeft. In onze contreien schuift AB InBev dan weer Tripel Karmeliet naar voren. Daarnaast experimenteert AB InBev ook met alcoholvrij bier en met Canvas, een zuiveldrankje gemaakt van graanafval uit het brouwproces.