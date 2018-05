Deel Hoegaarden-productie naar Vietnam

De brouwer AB InBev gaat het witbier Hoegaarden binnenkort ook in Vietnam brouwen. Sinds enkele maanden wordt het bier al in China gemaakt.

Nog dit jaar zal de Belgisch-Braziliaanse bierreus AB InBev zijn Hoegaarden brouwen in zijn Vietnamese brouwerijen. Dat zegt Graig Maclean, de commercieel manager van AB InBev in Zuidoost-Aziƫ, aan het persbureau Belga.

Het nieuws komt enkele dagen nadat bekend is geraakt dat het personeel van de Hoegaarden-brouwerij in Hoegaarden zich zorgen maakt over de toekomst van de brouwerij. Sinds enkele maanden brouwt AB InBev Hoegaarden ook in China. Daardoor is er vanaf juni minder werk in Hoegaarden. Vandaag werkt het personeel er 7 dagen op 7, maar vanaf volgende maand wordt er nog maar vijf dagen per week gewerkt.

De brouwerij in Hoegaarden brouwt elk jaar 1,3 miljoen hectoliter. 200.000 daarvan ging tot voor kort naar China. Hoeveel Hoegaarden binnenkort in Vietnam wordt gebrouwen, is niet bekend.