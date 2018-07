Delhaize en Colruyt nemen maatregelen na mogelijke listeriabesmetting

Delhaize en Colruyt starten informatiecampagnes over de diepvriesgroenten die mogelijk met listeria besmet zijn. De kopers worden opgeroepen de producten terug naar de winkel te brengen.

Dat betekent dat de consumenten die een betrokken product gekocht hebben, gevraagd worden het terug naar de winkel te brengen. De supermarktketens betalen ze terug. Colruyt heeft vrijdag een lijst gepubliceerd met alle lotnummers . In de winkels zelf zijn de producten uit de rekken gehaald en krijgen de klanten informatie.

De call centers van beide supermarktgroepen hebben zich voorbereid op mogelijke vragen van klanten. Delhaize zegt dat het aantal vragen vooralsnog beperkt is, maar houdt er rekening mee dat er meer zullen komen met de toenemende mediabelangstelling.

De Belgische terugroepactie kadert in een wereldwijde recall, onder meer bij Lidl Duitsland en verscheidene supermarkten in het VK tot zelfs Aldi en Woolworths in Australiƫ.