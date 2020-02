Delhaize groeide in 2019 niet

Delhaize slaagde er vorig jaar niet in meer klanten te lokken. Maar de supermarkteten boekte wel meer winst. Toch is ze niet de slechtste leerling van de klas.

In de kassa's van de 800 Delhaize-supermarkten belandde vorig jaar 5,1 miljard euro. Dat is 0 procent meer dan een jaar eerder. Ondanks het status quo ging de keten er qua marktaandeel wél op vooruit. Al is het verschil miniem. 24,1 procent van wat Belgen in 2019 spendeerden, gaven ze uit bij Delhaize, tegenover 24 procent in 2018. Tien jaar geleden had Delhaize nog 25,7 procent marktaandeel. Net als toen is Delhaize op Colruyt na de grootste keten van België.

2,9% Winstmarge Vorig jaar steeg de onderliggende bedrijfsmarge van 2,8 naar 2,9 procent van de omzet.

Dat Delhaize ter plaatste trappelt, heeft te maken met de stijgende concurrentie. Marktleider Colruyt blijft klanten winnen. In de voorbije jaren opende de Duitse budgetketen Lidl tientallen nieuwe winkels in België. Ook Albert Heijn breidde fors uit. Albert Heijn is sinds 2015 een zusterketen van Delhaize. Toen nam Albert Heijns moederbedrijf Ahold Delhaize over.

Verovering

In 2011 ging de eerste Belgische Albert Heijn open. Onlangs opende het vijftigste verkooppunt. Woensdag kondigde Albert Heijn aan 'snel' te groeien naar 100 winkels.

Dat is ook de ambitie van een andere Nederlandse winkelketen, die de oude spelers in België onder druk zet. Jumbo wil over vijf jaar honderd supermarkten hebben in België. Het heeft er nu drie.

2,9% Winstmarge Vorig jaar steeg de onderliggende bedrijfsmarge van 2,8 naar 2,9 procent van de omzet.

Tegen die achtergrond stabiliseert de omzet van Delhaize. De winst stijgt wél. Vorig jaar steeg de onderliggende bedrijfsmarge van 2,8 naar 2,9 procent van de omzet. Daarmee komt de keten in de buurt van de doelstelling van Frans Muller, de topman van moederbedrijf Ahold Delhaize. Die zei een jaar geleden dat Delhaize in 2022 een winstmarge van 'dik 3 procent' moet hebben.

Delhaize kon zijn kosten onder andere verlagen dankzij de overname door Ahold. Het fusiebedrijf Ahold Delhaize is een grotere speler en kan daardoor kortingen eisen van zijn leveranciers.

Een nieuwe samenwerking met de groente- en fruitleverancier Greenyard moet de winst verder opkrikken. Bovendien wil Delhaize het personeel in zijn 140 grote winkels in eigen beheer efficiënter laten werken. Beter georganiseerde winkels moeten meer klanten en meer winst opleveren.

Carrefour

Delhaize is niet het grootste slachtoffer van de opkomst van Lidl, Albert Heijn en Jumbo. De Belgische Carrefour-supermarkten blijven klanten verliezen. De omzet van de 780 supermarkten daalde vorig jaar met 1,5 procent naar 4,2 miljard euro.

Al jaren gaat Carrefour achteruit. In 2018 boekte de keten 36 miljoen euro bedrijfsverlies. Dat was te wijten aan een herstructurering die 110 miljoen euro kostte. Vier grote hypermarkten werden kleinere supermarkten, één hypermarkt ging dicht en zo’n 1.000 jobs verdwenen.

Ook de groep Louis Delhaize - die geen banden heeft met Delhaize - heeft het moeilijk. Een ander slachtoffer zijn de Makro-hypermarkten. In 2018 daalde de omzet met 13 procent naar 735 miljoen euro. Sinds 2015 injecteerde het Duitse moederbedrijf Metro 340 miljoen euro om de zwaar verlieslatende keten in leven te houden.