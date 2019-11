Delhaize krijgt groeimotor niet aan de praat

Drie jaar na de fusie blijft de Belgische tak het zwakke broertje in de rekeningen van Ahold Delhaize.

Geruststellend is het niet: net nu de Nederlandse prijzenbreker Jumbo aan zijn intrede op de Belgische markt begonnen is, leert het kwartaalrapport van Ahold Delhaize dat de Belgische supermarkten het moeilijk blijven hebben.

Ogenschijnlijk was er weer groei deze zomer: over het derde kwartaal rapporteerde Delhaize 2 procent hogere verkopen in de winkels die minstens een jaar open zijn. Maar gezuiverd voor het grotere aantal werkdagen - de nationale feestdag viel dit jaar op een zondag - was er opnieuw een krimp met 0,6 procent. Delhaize claimt wel marktaandeel gewonnen te hebben in het derde kwartaal.

Bovendien blijven de kortingen die de keten toepast om klanten over de streep te trekken op de marge wegen. Afgelopen kwartaal brokkelde de winstmarge af tot 2,8 procent, van 3,2 procent een jaar eerder.

2,8% Albert Heijn, de dubbele Delhaize De winstmarge van Delhaize is met 2,6 procent slechts de helft van Albert Heijn in Nederland

België blijft zo drie jaar na de fusie een bemol in een voor de rest sterk kwartaalrapport van Ahold Delhaize. De Belgisch-Nederlandse keten haalde over het derde kwartaal een omzet van 16,69 miljard, een toename van 5,8 procent vergeleken met dezelfde periode in 2018 en een stuk beter dan de 16,5 miljard euro waar de analistenconsensus op mikte. Idem voor de bedrijfswinst: die steeg van 698 naar 724 miljoen euro, terwijl analisten met 703 miljoen grosso modo op een stabilisatie rekenden.

De groep scoorde vooral sterk in de Verenigde Staten, met ketens als Food Lion, Hannaford en Stop & Shop goed voor twee derde van de omzet. De omzet in winkels die minstens een jaar open zijn steeg 1,8 procent, duidelijk beter dan de 1,1 procent die analisten verwachtten. De winstmarge bleef grosso modo stabiel op 4,4 procent. CEO Frans Muller slaagt er dus tot nog toe goed in de concurrentie van 'Everything Store' Amazon, dat met de overname van Whole Foods twee jaar geleden ook kruidenier werd, het hoofd te bieden.