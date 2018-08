Delhaize mag vlees van Verbist weren

Delhaize wil geen vlees van de groep Verbist meer in zijn rekken. Die groep kwam eerder dit jaar in opspraak door vleesfraude bij het slachthuis Veviba , dat recent werd omgedoopt tot Qualibeef . Qualibeef verkocht vlees dat al vervallen was .

Oneerlijke handelspraktijken

Volgens de supermarktketen is er sprake van een misinterpretatie en is aan de leveranciers geen algemeen verbod opgelegd om samen te werken met de slachthuisketen. Leveranciers zouden wel nog vlees mogen afnemen van Adriaens dat voor andere klanten bestemd is. 'We willen enkel dat er geen producten van Verbist meer in onze rekken liggen, we hebben nooit gevraagd dat onze leveranciers geen vlees meer afnemen van Adriaens dat bestemd is voor andere klanten.'