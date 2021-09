Delhaize wil bedrijven verleiden met korting op gezonde voeding

Voor 5 euro per werknemer per maand kunnen Belgische bedrijven zich abonneren op een nieuw programma van de supermarktketen Delhaize. Daarmee krijgen hun werknemers 20 procent korting op gezonde producten.

De supermarktketen Delhaize heeft een nieuw programma gelanceerd waarmee bedrijven hun werknemers 20 procent korting kunnen geven als ze gezonde producten kopen. Elk bedrijf of organisatie kan zich inschrijven in het 'Healthy Membership Program', dat Delhaize samen met het softwarebedrijf Unbox ontwikkelde.

Werknemers van de deelnemende bedrijven krijgen 20 procent korting als ze voedingsproducten met een nutriscore A of B kopen, met een maximum van 60 euro korting per maand. Die wordt verrekend via de Superplus-kaart. Volgens Delhaize hebben het ziekenfonds Partena en een aantal grote werkgevers zich al geëngageerd om in het najaar met het programma te starten.