Delhaize zet mee schouders onder ecosysteem voor voedselinnovatie

Co.station is vooral bekend om zijn coworkingplekken in Brussel, Gent en Charleroi, die zowat 150 start-ups huisvesten.

Sinds enkele jaren profileert het zich ook als een facilitator van open innovatie tussen grote, gevestigde bedrijven en start-ups. ‘We brengen ze als tussenpersoon samen over grote thema’s en begeleiden ze door het innovatieproces’, zegt Beatrice de Mahieu, directeur van co.station.

Co.food gaat van start met 23 bedrijven, met Delhaize, Electrolux en Zentis (een internationale fruitverwerker) als trekkers. Ook Danone en Nestlé doen mee, net als de start-ups Youmeal en Innit. Die laatste geeft via een app advies voor recepten op basis van wat je in de koelkast hebt. Youmeal berekent de milieu-impact van een maaltijd.

De bedoeling is dat samen ideeën worden uitgewerkt. De projecten die daaruit voortvloeien, kunnen vervolgens geïntegreerd worden in een bedrijf of kunnen leiden tot de vorming van een start-up. De thema’s die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld voedselverspilling, gezonde voeding en verpakkingen.