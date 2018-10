Deliveroo duikt diep in het rood

De Britse maaltijdkoerier kende vorig jaar een explosieve groei, maar slaagt er nog lang niet in daar winst mee te boeken.

In 2017, waarover Deliveroo nu pas resultaten bekendmaakte, dook het bedrijf voor belastingen zelfs voor 184,7 miljoen pond (208,1 miljoen euro) in het rood. Dat is ruim 43 procent meer dan het verlies dat de maaltijdbezorger een jaar geleden optekende.

Die verliezen zijn evenwel te wijten aan de forse investeringen die Deliveroo doet om sneller te kunnen groeien en nieuwe markten op te zoeken.

De groep telt wereldwijd zo'n 15.000 koeriers en is actief in 500 steden en gemeenten. Deliveroo staat vandaag vooral sterk in Europa, maar is ook actief in Australië, Singapore, de Verenigde Arabische Emiraten, Hongkong en weldra ook in Taiwan. In de VS is het bedrijf voorlopig nog niet actief.

Razendsnelle groei

Deliveroo's snelle expansie vertaalt zich ook in een stevige toename van de omzet, die vorig jaar met 115 procent de hoogte inging tot 277 miljoen pond (128,5 miljoen euro).

Hoewel de verliezen fors blijven oplopen, lijkt Deliveroo-topman en oprichter Will Shu niet van plan zijn ambities snel op te bergen. 'We willen 's werelds ultieme voedingsbedrijf worden en we hebben daarom zwaar geïnvesteerd in vernieuwing, technologie, mensen en restaurants', klinkt het in een persbericht.