Deliveroo gaat boodschappen leveren voor Carrefour

Brusselaars kunnen dit weekend voor het eerst hun boodschappen door Deliveroo laten leveren. Later deze maand breidt de dienst uit naar Luik, Antwerpen en Gent.

De supermarktketen Carrefour en de maaltijdkoerier Deliveroo slaan vanaf dit weekend de handen in elkaar. Dat maken ze vrijdag bekend. Klanten van Carrefour kunnen via de Deliveroo-app boodschappen bestellen en in 30 minuten thuis laten bezorgen. Ze hebben de keuze uit 1.200 producten, waaronder fruit, vlees, melk, snacks, schoonmaakproducten en alcohol.

5 euro Wie zijn boodschappen laat leveren, betaalt 5 euro per levering.

Beide bedrijven maken zich sterk dat de dienst geschikt is 'voor elk budget en elke gelegenheid', zowel voor grote inkopen als voor een vergeten pak eieren dus. Elke levering kost 5 euro en zal door een Carrefour-medewerker worden klaargezet. Daarnaast kunnen klanten er ook voor kiezen hun boodschappen na tien minuten gratis in de winkel op te halen.

Primeur

Voorlopig kunnen alleen de Brusselse klanten van Carrefour met de thuisbezorging experimenteren. Later deze maand komen Luik, Antwerpen en Gent aan de beurt. Als dat een succes blijkt, volgen kleinere steden.

Voor Carrefour is het niet de eerste samenwerking met een thuisbezorgingsdienst. Sinds november werkt de keten in ons land samen met UberEats, al gebeurt dat voorlopig alleen in Luik en Brussel. Het is de bedoeling dat ook naar andere steden uit te breiden.