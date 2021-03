Deliveroo is 10 miljard euro waard

De maaltijdkoerier trekt volgende maand tegen 3,9 tot 4,6 pond per aandeel naar de Londense beurs. Het wordt voor de London Stock Exchange de grootste beursgang in zeven jaar.

Deliveroo's beursgang volgende maand gebeurt tegen een waardering van 7,6 à 8,8 miljard pond, omgerekend 8,9 tot 10,3 miljard euro. De vastgelegde prijsvork voor de aandelen bedraagt 3,9 à 4,6 pond.

De maaltijdkoerier trekt naar de beurs na een heus recordjaar. De horecalockdowns gaven Deliveroo en zijn concurrenten vleugels. De 6 miljoen Deliveroo-gebruikers bestelden in 2020 voor 4,1 miljard pond gerechten, 64,3 procent meer dan in 2019.

In januari en februari van dit jaar schoot de bruto waarde van het totale aantal transacties (zonder fooien) met 121 procent omhoog. Een stevige versnelling tegenover de 64 procent groei in 2020. 'We zijn 2021 sterk begonnen en we staan nog maar aan het begin van een spannende reis in een grote, snelgroeiende online markt voor voedselbezorging', zegt CEO Will Shu, die het bedrijf in 2013 oprichtte.

Er zijn 21 maaltijdmomenten in een week: zeven dagen ontbijt, lunch en avondeten. Op dit moment wordt minder dan één van die 21 maaltijden online besteld. Will Shu Oprichter en topman van Deliveroo

De groeikansen zijn enorm, stelt Shu. 'Er zijn 21 maaltijdmomenten in een week: zeven dagen ontbijt, lunch en avondeten. Op dit moment wordt minder dan één van die 21 maaltijden online besteld.'

Winst maken doet het bedrijf na acht jaar nog niet. Per bestelling neemt Deliveroo een commissie op het bedrag dat de klant betaalt. Dat leverde het afgelopen jaar 1,2 miljard pond omzet op, 54 procent meer dan in 2019. Maar de hoge marketingkosten en de investeringen in het online platform deden de bruto bedrijfswinst bijna 10 miljoen pond rood kleuren. Dat is wel een flinke verbetering tegenover het verlies (ebitda) van 231 miljoen pond in 2019.

Deliveroo haalt met de beursgang 1 miljard pond op, geld dat wordt geïnvesteerd in 'innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologie om restaurants en supermarkten te ondersteunen'. Het hoger doel is marktleider te worden.

Belgische link

Topman Shu houdt ook na de beursgang de touwtjes stevig in handen. Er komen twee soorten aandelen. De eerste levert aandeelhouders één stem per aandeel op de aandeelhoudersvergadering op. De tweede - exclusief bestemd voor Shu - 20 stemmen. Zo wil hij na de beursgang de continuïteit garanderen. Drie jaar na de notering veranderen Shu's aandelen in 'gewone' aandelen.

Naast nieuwe aandelen worden in de beursintroductie ook bestaande aandelen van huidige aandeelhouders aangeboden. Wie verkoopt, is voorlopig niet bekend. De Amerikaanse internetwinkel Amazon heeft een belang van 16 procent in het Londense bedrijf. De investeringsfondsen DST Global en Index Ventures hebben elk 10 procent van de aandelen in handen. De vermogensbeheerder T. Rowe Price zit op een belang van 8,1 procent.

Deliveroo heeft ook een Belgische aandeelhouder, het durffonds Hummingbird. Het bezit minder dan 3 procent van de aandelen. Hummingbird wordt vanuit Londen geleid door zijn oprichter, de Vlaamse investeerder Barend Van den Brande. Het is niet bekend of hij zijn aandelen zal verzilveren.