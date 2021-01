'Deliveroo wil zijn koeriers sociaal beter beschermen'...

De verkoop van Deliveroo verdubbelde vorig jaar in België. Toch is de toekomst van de maaltijdleverancier niet gegarandeerd. Het moet de rechter er dit jaar van overtuigen dat zijn koeriers geen schijnzelfstandigen zijn.

De horeca is al maanden dicht, maar de Belgen blijven restaurantmaaltijden eten. Ze verorberen sushi, Libanees en Thais die door koeriers van bedrijven als Just Eat Takeaway.com, Uber Eats en Deliveroo aan huis worden geleverd.

Dat is te zien aan de omzetten van de maaltijdleveranciers. Het Nederlandse Just Eat Takeaway.com boekte vorig jaar ruim 50 procent extra omzet in België. Het Britse Deliveroo zag zijn verkoop in ons land zelfs verdubbelen. 'We zijn onze resultaten van 2020 nog aan het verwerken. Maar we groeiden met double digits en mogelijk zelfs triple digits', zegt Pierre Verdier, de Fransman aan het hoofd van Deliveroo Belgium. 'Ons groeitempo lag een stuk hoger dan in voorgaande jaren.'

Door corona bestelden Belgen meer maaltijden, maar Deliveroo werd ook actief in nieuwe steden. 'We gingen van start in onder andere Namen en Oostende en zijn nu actief in 13 steden', zegt Verdier.

650 restaurants sloten zich in 2020 aan bij Deliveroo. Het gaat om restaurants uit de nieuwe steden en restaurants die zich aansloten om een deel van de omzet die ze door de coronasluiting verloren te compenseren. 'Toch is het totaal aantal restaurants op ons platform stabiel op 3.000', zegt Verdier. 'Veel restaurants die tijdens de eerste lockdown zijn dichtgegaan, zijn niet meer open gegaan.' Dat versterkt het vermoeden van veel waarnemers: heel wat horecazaken zullen door corona ten onder gaan.

Nieuwe steden

Deliveroo België is vast van plan ook in 2020 te blijven groeien. 'We trekken naar tien steden. Binnenkort zijn we actief in Aalst, Sint-Niklaas, Bergen en Doornik.' Geld om te investeren is voorhanden. De Britten haalden zondag omgerekend 150 miljoen euro op bij een kapitaalronde die het bedrijf waardeert op 7 miljard dollar.

Ook nieuwe koeriers vinden is gemakkelijk. Door corona staan ze volgens Deliveroo in rijen aan te schuiven. 'In 2020 waren 43.000 mensen kandidaat om bij ons koerier te worden', zegt Verdier. 'Maar we kunnen hen niet allemaal toelaten. Dan zou de omzet per koerier veel te laag liggen. We hebben op dit moment 3.000 koeriers in heel België. Sinds onze start in 2015 hadden we 25.000 actieve koeriers.' 73 procent van de koeriers is jonger dan 27, blijkt uit cijfers van het bedrijf.

De inkomsten van de koeriers worden maar 10 procent belast als ze per jaar minder dan 6.390 euro bedragen. Veel koeriers doen het dan ook als bijbaantje. 68 procent is student, een kwart heeft nog een andere job. Toch is maaltijden leveren voor 5 procent de enige bron van inkomsten.

Vooral over die laatste groep maken heel wat mensen zich zorgen. Ze werken als zelfstandige en bouwen geen pensioenrechten op, hebben geen recht op betaald ziekteverlof en andere sociale rechten. Onterecht, vinden de vakbonden, want het zijn schijnzelfstandigen. Op hun aangeven spande het arbeidsauditoraat - het openbaar ministerie van de arbeidsrechtbanken - een rechtszaak aan. Die staat in oktober gepland.

'Wij roepen Deliveroo en Uber Eats op te werken als hun concurrent Takeaway.com. Al diens koeriers zijn werknemers in dienst van de restaurants waarvoor ze leveren of staan op de loonlijst van Takeaway.com zelf', zegt Steven Steyaert van de transportvakbond BTB-ABVV.

De Takeaway.com-koeriers kiezen hoeveel dagen ze werken. Op die dagen krijgen ze een uurloon. Ze worden dus ook betaald terwijl ze wachten op een opdracht. 'Ze krijgen ook een kleine bonus per bestelling die ze afleveren', zegt Takeaway.com-woordvoerder Joris Wilton.

Takeaway.com-topman Jitse Groen sprak zich afgelopen zomer uit tegen werken met zelfstandige koeriers. 'We zijn een grote multinational met best veel geld en we willen onze mensen verzekeren. We willen er zeker van zijn dat ze een uitkering krijgen en dat we belastingen voor hen betalen.'

Regering

Deliveroo weerlegt dat het niet correct werkt. Toch zegt Verdier dat hij zijn koeriers meer bescherming wil geven. 'We willen onze koeriers een betere sociale zekerheid geven. We steunen de plannen van de Belgische regering, die het systeem wil aanpassen.'

'We werken inderdaad aan een systeem dat meer evenwicht biedt', zegt de woordvoerder van federaal minister van Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval (MR). 'We zijn er pas mee begonnen en geven nog geen details.'

Het is een moeilijk oefening. 'Er moet genoeg flexibiliteit blijven', zegt Verdier. 'Als onze koeriers volwaardige werknemers worden, komt ons model onder druk te staan. De vraag van onze klanten schommelt hard en is onvoorspelbaar. Bovendien is de grote meerderheid van onze koeriers tevreden met ons systeem en houden ze net van onze flexibiliteit.'