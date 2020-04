Dertig procent minder bier gebrouwen in maart in België

De bierproductie in België lag in maart 30 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt de federatie van Belgische brouwers. Een gevolg van de strenge coronamaatregelen.

Vele brouwerijen hebben door de impact van het coronavirus hun activiteiten gedeeltelijk of volledig stilgelegd. De zwaarste klap kwam er uiteraard midden maart, toen de regering besloot dat alle horecazaken de deuren moesten sluiten.

Het bierverbruik lag er in maart dan ook 60 procent lager dan een jaar eerder. De verkoop in de winkels nam wel toe, maar onvoldoende om de daling in de horeca te compenseren, aldus Nathalie Poissonnier, de algemeen directeur van de federatie.

Het ergste leed is nog niet geleden. 'Het is duidelijk dat de maand april nog slechter zal zijn, want de lockdown begon in maart pas in de tweede helft van de maand', zegt Poissonnier nog. Nog volgens de federatie hebben alle brouwerijen een deel van hun personeel op tijdelijke werkloosheid gezet. Ongeveer een derde van de zowat honderd bedrijven aangesloten bij de federatie lag vorige week volledig stil.