Dertiger blaast Kempense sauzendynastie nieuw leven in

Het 100 jaar oude familiebedrijf Sauzen Pauwels werd verkocht in 2005, maar een telg van de vijfde generatie timmert aan een nieuwe sauzenmaker. Fresh & Saucy Foods exporteert al naar 25 landen, en richt zijn vizier nu op Azië.

Hollandsche fritessaus, Algerijnse saus, hannibal en chili-thaï. In de vergaderzaal van Fresh & Saucy Foods staat een ruim sauzenassortiment klaar. Zaakvoerder Christoph Pauwels (33) komt binnen in een witte stofjas en op witte koksschoenen. Hij heeft net een smaaktest achter de rug. ‘De zoon van een friturist wil als eerbetoon aan zijn vader diens zelfgemaakte saus op grote schaal laten produceren’, vertelt hij. ‘Een lichtroze saus, met eerst een zoete en dan een pikante smaak. Echt lekker. Dat zijn leuke projecten, waarvoor de concurrenten te log zijn.’

Fresh & Saucy Foods > Produceert sauzen en smeersalades in Herentals. > Exporteert naar 25 landen. > Eigenaar: Christoph Pauwels. > Verwachte omzet boekjaar 2019: 8,5 miljoen euro. > Nettowinst (2018): 220.000 euro. > Werknemers: 20.

Pauwels is een telg van een van de bekendste sauzendynastieën van België. Dat imperium ontstond in 1908, toen zijn betovergrootouders August Pauwels en Henriette De Pauw een mosterdfabriek in Antwerpen openden, en daarna een handel in azijn startten. Hun zoon Henri Pauwels voegde de productie van mayonaise toe. Toen diens zoon August in de jaren 70 op jonge leeftijd stierf, nam zijn weduwe de zaak over met haar zonen Marc (16) en Paul (13). Onder hun leiding nam het familiebedrijf in de jaren 90 een hoge vlucht, onder meer door als eerste saus in plastic drukflessen te verkopen aan de discounters Aldi en Lidl.

Grote beslissing

In 2005 verkocht de familie Pauwels haar bedrijf aan de Nederlandse groep Remia, die met Sauzen Pauwels vandaag de gelijknamige veldrijdersploeg sponsort. Maar het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan. Enkele maanden na de verkoop nam Paul Pauwels, de vader van Christoph, het noodlijdende smeersaladebedrijf Rasal (‘Rik Aerts Salades’) over. Toen Paul ernstig ziek werd, stelde de familie de 25-jarige Christoph voor een grote beslissing: ofwel verkopen we het bedrijf, ofwel leid jij het.

Met hulp van zijn oom Marc, die met de Belgian Chocolate Group een snoepreus uitbouwde, waagde Christoph Pauwels de sprong. ‘We zagen in de sector nog veel rendabele kleine familiebedrijven. Als zij dat konden, dan wij ook.’ Als eerste maatregel voerde de twintiger een drastische reorganisatie door. Maar 6 van zijn 20 collega’s bleven op post. ‘Dat was heftig, vooral voor de overblijvers’, erkent Pauwels. ‘Plots kwam een snotneus vertellen wat moest gebeuren. Maar ze respecteerden me omdat ik zelf in de productie en de inkoop had gewerkt.’

Smeersalades en sauzen

De jonge econoom gooide de strategie van het bedrijf om. Hij veranderde de naam in Fresh & Saucy Foods en besloot te investeren in machines om ook de familiale specialisatie te kunnen maken: saus. Terwijl het bedrijf aanvankelijk alleen smeersalades produceerde, maken mayonaise en co. vandaag 70 procent van de business uit. Elk week verlaten 150 ton saus en 5 ton smeersalade de fabriek in Herentals. ‘Het nadeel van smeersalades is dat ze maar 30 dagen houdbaar zijn en koud vervoerd moeten worden, waardoor ze maar 300 kilometer ver raken.’

Ook in Marokko zijn we succesvol. Veel immigranten komen hier in aanraking met samoerai en andalouse, en nemen die mee naar hun familie. Christoph Pauwels Zaakvoerder Fresh & Saucy Foods

Daarnaast besloot Pauwels zich toe te leggen op private label (witte producten). Fresh & Saucy Foods verkoopt niet aan supermarkten maar aan groothandelaars, waar frituren, broodjeszaken of cateringbedrijven hun sauzen inslaan. Bedrijven kunnen ook sauzen in Herentals laten maken. In het magazijn staan grote emmers ‘Vlaamse mayonaise’ met een Belgisch vlagje op het etiket. ‘Die maken we voor een Nederlands bedrijf’, grijnst Pauwels.

De firma telt opnieuw 20 werknemers, evenveel als voor de reorganisatie. In de fabriek poetsen werknemers de machines. Een werkneemster vult met een lepel plastic potjes tonijncocktail, terwijl een collega net een grote kuip met rode smeersalade maakt. ‘Champignons à la grecque’, ruikt Pauwels.

Naar 10 miljoen omzet

Fresh & Saucy Foods is de voorbije jaren fors gegroeid. De omzet steeg telkens met 15 procent, tot 8,5 miljoen euro in 2019. Het volgende boekjaar wil de zaakvoerder de omzetkaap van 10 miljoen doorbreken. Fresh & Saucy Foods draait een lichte winst, al moet het nog 1 miljoen euro overgedragen verliezen uitzweten. ‘Winst is één ding’, zegt Pauwels. ‘Ik doe dit gewoon ontzettend graag. Return on investment is vandaag niet het belangrijkste. Dat komt de komende jaren wel goed.’

Een nieuwe veelbelovende pijler voor het bedrijf is export. Fresh & Saucy Foods draait maar 30 procent van de omzet in België. ‘Onze belangrijkste markten blijven de buurlanden. Maar ook in Marokko zijn we succesvol. Veel immigranten van de tweede of derde generatie komen hier in aanraking met samoerai en andalouse, en nemen die mee naar hun familie.’ De nieuwe groeimarkten voor het Kempense bedrijf liggen in het Midden-Oosten en Azië. Uit voorzorg zijn alle sauzen die Herentals verlaten halal. ‘Zo kunnen we alle producten direct overal verkopen.’

Fresh & Saucy Foods richt zich ook op nieuwe niches. Het vorig jaar opgerichte huismerk August & Henri biedt vegan sauzen als carrot-ginger en tomato-almond aan. Ook sauzen zonder lactose, gluten of smaakversterkers vormen een groeimarkt. Of Pauwels ’s avonds nog saus kan eten of zien? ‘Natuurlijk’, lacht hij. ‘Liefst andalouse of samourai.’