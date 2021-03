Dilbeekse trekt met gezonde koekjes naar buurlanden

De Dilbeekse Evelien Coppens vond het aanbod gezonde kinderkoekjes schrijnend en dus ging ze zelf aan de slag. Nu haar Lilalou-koeken in 350 Belgische winkels liggen, lonken Nederland en Frankrijk. 'Ik ben ambitieus. Ik wil alle ouders bereiken.'

Evelien Coppens (44) zette haar eerste stappen op de Belgische koekjesmarkt anderhalf jaar geleden, in september 2019. Na bijna 20 jaar in de voedingsindustrie, waar ze verkoop en marketing deed voor Pepsico, Unilever en Orangina Schweppes, kriebelde het al een tijdje om zelf te ondernemen. Toen ze als moeder van twee tevergeefs gezonde koekjes zocht, viel alles op zijn plaats.

'Plots wist ik: dit wordt het. Na de geboorte van mijn kinderen had ik al de ommezwaai naar gezonde voeding gemaakt. Ik vond mijn gading niet in de markt van kinderkoekjes en -tussendoortjes en als ik met andere mama's babbelde, voelde ik dat ze met dezelfde problemen worstelden. Toen heb ik besloten me er zelf aan te zetten.'

Voor haar Lilalou-koekjes, genoemd naar dochter Lila, ging Coppens niet over één nacht ijs. Bijna twee jaar deed ze marktonderzoek en praatte ze met allerlei experts, van productontwikkelaars, diëtisten en kinderartsen tot studenten voedingsmiddelentechnologie van de Universiteit Gent. Ze ontdekte dat de meeste koekjes met een reden ongezond zijn. 'Suiker maakt het bakproces eenvoudiger. Het is cruciaal voor de smaak, de houdbaarheid en de textuur. Het was niet vanzelfsprekend om daar een alternatief voor te vinden.'

Dipjes in de ochtend

Grote spelers zetten ook de stap naar gezondere koekjes, maar ze gebruiken vaak te veel suiker en tarwe, waar weinig voedingswaarde in zit.

Na veel testen en proberen ontwikkelde ze drie soorten koekjes: met chocolade, kokos of kaneel en speculoos. De koekjes zijn vezelrijk en bevatten de helft minder suiker dan hun soortgenoten. 'We hebben drie smaken, die in de smaak vallen', zegt Coppens. 'Niet alleen bij kinderen, ik eet ze zelf tegen de dipjes in de voormiddag. En mijn oma die op haar suiker moet letten, eet ze ook.'

Voor Coppens moest het plaatje kloppen. 'Grote spelers zetten ook de stap naar gezondere koekjes, maar ze gebruiken vaak te veel suiker en tarwe, waar weinig voedingswaarde in zit. Ik werk bewust met rijkere granen zoals haver en gerst. We gebruiken alleen biologische ingrediënten en de koekjes worden lokaal geproduceerd, in een Belgische biobakkerij.'

Ze begon met 75.000 euro en concentreerde zich in eerste instantie op biowinkels. Intussen zijn de Lilalou-koekjes wijdverspreid, ook bij de bakker, de slager en in de Carrefour. 'We hebben zo'n 350 verkooppunten in België. Het plan is om dat dit jaar te verdubbelen, onder meer via samenwerkingen met scholen, diëtisten en ziekenhuizen.'

Pittige discussies

De stap naar Frankrijk en Nederland moet ertoe leiden dat dit jaar voor het eerst winst op de teller staat. 'In Nederland zijn we nog maar net begonnen. We concentreren ons op de biomarkt en hebben er nu een vijftigtal verkooppunten. Tegen eind dit jaar moeten er dat een vijfvoud zijn.'

De ambitie is groot. Omzetcijfers geeft Coppens niet, maar in 2020 verkocht ze zo'n 120.000 verpakkingen van 25 koekjes. 'Dat was een vreemd jaar, met het coronavirus en de schoolsluitingen. Die cijfers mogen zeker maal vijf gaan', zegt ze. 'Ik ben ambitieus en ik wil dat mijn koekjes overal te krijgen zijn. Ik bekijk ook een uitbreiding van het aanbod, al dan niet in het koekensegment.'