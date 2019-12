Directie: 'Personeel Leuvense brouwerij AB InBev weer aan de slag'

Twee dagen lang blokkeerden de vakbonden de Belgische AB InBev-brouwerijen, maar de toestand is sinds donderdagmiddag bijna volledig normaal, zegt de directie. 'De kans is groot dat vakbonden en directie vrijdag weer met elkaar praten.'

Bierbrouwer AB InBev heeft de vakbonden uitgenodigd om vrijdag opnieuw rond de tafel te zitten. 'De uitnodiging is verstuurd en we verwachten dat de vakbonden erop ingaan', zegt een woordvoerder van AB InBev . 'Want op een paar mensen na is iedereen opnieuw aan de slag in onze Belgische brouwerijen. Dat was een voorwaarde om opnieuw aan tafel te gaan.'