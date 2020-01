Discrete families achter Belgische bierreus stappen met boek uit schaduw

AB InBev is ’s werelds grootste brouwer, maar de band met België blijft groot. ‘Het verbond tussen de AB InBev-families loopt nog zeker tot 2034’, zegt aandeelhouder Arnoud de Pret.

De Belgische families achter de bierreus AB InBev leven in de luwte, maar vandaag lanceren ze een boek met de geschiedenis van hun bedrijf. Het is een initiatief van de aandeelhouders Philippe de Spoelberch, Arnoud de Pret en Alexandre en Philippe Van Damme.

Het aandeel van de Belgische families is verwaterd. Maar AB InBev is wel Belgisch gebleven. Arnoud de Pret Aandeelhouder AB InBev

Ze deden een beroep op historici en economen van de KU Leuven en de Université Libre de Bruxelles. ‘We lieten dit boek maken voor de nieuwe generatie van onze families’, zegt de Pret aan De Tijd. ‘Maar we willen ook laten zien hoe een bedrijf kan uitgroeien tot een internationale onderneming mét familiale verankering.’

Dat de nazaten van de grondleggers Edmond Willems en Albert Van Damme nog steeds 24 procent van AB InBev controleren, is een huzarenstukje. De eerste was de sterkhouder van de Leuvense brouwerij Artois, de tweede van de Luikse Piedboeuf. Daaruit ontstond in 1987 Interbrew en nadien AB InBev.

‘Cruciaal is dat de families altijd hebben samengewerkt’, zegt de Pret. ‘Nooit heeft iemand de macht gegrepen. Beslissingen konden en kunnen alleen met unanimiteit worden genomen.’

Aandeelhouderspact

De drie familietakken maakten in 1989 een aandeelhouderspact, drie jaar nadat Artois en Piedboeuf waren samengesmolten tot Interbrew. Het pact kwam er wegens een nakende generatiewissel, waarna 50 familieleden aandelen zouden hebben. De aandeelhouders mochten hun aandelen enkel verkopen aan familie. ‘Ook maakten we een strikte scheiding tussen de raad van bestuur en het dagelijks bestuur’, zegt de Pret.

Of de AB InBev-Belgen nog actief zijn bij Jacobs Douwe Egberts? Dat is een ander onderwerp. Arnoud de Pret Aandeelhouder AB InBev

Drie jaar later werd het evenwicht al op de proef gesteld, na de dood van Rodolphe van der Straten Ponthoz. Hij stamde af van Artois-patriarch Edmond Willems, net als de families de Spoelberch, de Mevius, de Pret Roose de Calesberg en de Ways Ruart. Ze hadden 88 procent van de aandelen in handen, tegenover 12 procent voor de Van Dammes.

Maar na het overlijden sloot de familie van der Straten zich aan bij de Van Damme-clan. Zijn macht verdubbelde naar 25 à 30 procent. Hij was zo even machtig als de clan de Spoelberch. De gebeurtenis schokte de andere, kleinere Artois-families. ‘Het was niet moeilijk de andere leden samen te voegen in een derde tak’, zegt de Pret.

Brazilianen

De fusie met het Braziliaanse AmBev in 2004 veranderde niets aan de manier waarop de Belgische families samenwerkten. ‘De Brazilianen hebben ons systeem van unaniem beslissen overgenomen. Nog tot minstens 2034 werken we samen via een Nederlandse stichting’, zegt de Pret. ‘Het aandeel van de Belgische families is verwaterd, maar we zijn nog steeds aan boord en het bedrijf is Belgisch gebleven.’