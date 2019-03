Dochter stichtersfamilie Ter Beke overleden

Ann Coopman, voormalig burgemeester van Waarschoot en bestuurder bij het vleesbedrijf Ter Beke, is vrijdag gestorven.

Ann Coopman werd 57. Ze verloor de strijd tegen kanker.

Ann Coopman is de kleindochter van Francies Coopman, de stichter van het Oost-Vlaamse vleesbedrijf Ter Beke . Haar vader Daniël Coopman, die in 2017 overleed, was jarenlang CEO van het bedrijf.

Toen hij opstapte, kozen Ann Coopman en haar zus Dominique voor een externe CEO. Vandaag is dat Francis Kint, de vroegere topman van de Nederlandse concurrent Vion.

Ann en Dominique Coopman vertegenwoordigen de stichtersfamilie in de raad van bestuur van Ter Beke. De familie bezit via de stichting Coovan bijna twee derde van het beursgenoteerde bedrijf.

Groei

Ter Beke, dat charcuterie en lasagne maakt, is door tal van overnames de voorbije jaren sterk gegroeid. In 2018 steeg de omzet met 37 procent tot 680 miljoen euro. De recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) groeide 36 procent tot 50,2 miljoen euro.

Ann Coopman steunde de groeispurt van het bedrijf. 'Als we als bedrijf niet groeien, zijn we een kleine speler, en hoe gaan we dan overleven? We willen een sterke speler zijn', zei ze in 2017 in De Tijd.

Coopman was, net als haar moeder, politiek actief. Ze was de laatste burgemeester van de gemeente Waarschoot, voor die op 1 januari opging in de fusiegemeente Lievegem.