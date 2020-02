Dodelijk besmet vlees en varkenspest geven Ter Beke pandoering

Ter Beke maakt charcuterie, maar ook bereide maaltijden. Het lasagnemerk Come à Casa is bekend.

Come à Casa-maker Ter Beke boekte vorig jaar 39 procent minder winst. Het moest tonnen vlees terugroepen na de dood van drie mensen. Bovendien stegen de varkensprijzen naar ongekende hoogten.

2019 is een jaar waar Ter Beke liever niet op terugkijkt. Vrijdag kondigde de charcuterie- en maaltijdenmaker zijn jaarresultaten aan, maar CEO Francis Kint wou er geen verdere commentaar op geven. 'Hij is met vakantie', zei de woordvoerder. Ook zijn gsm nam de topman van het beursgenoteerde bedrijf niet op.

Bacterie

Twee gebeurtenissen troffen de maker van de Come à Casa-lasagne. In oktober zei de voedselinspectie dat een Nederlandse Ter Beke-fabriek waarschijnlijk verantwoordelijk was voor drie doden en twintig zieken. Een zwangere vrouw verloor haar kind. In de fabriek werd dezelfde listeriabacterie aangetroffen als bij de slachtoffers. Ze stelde ook vast dat Ter Beke zijn machines niet grondig genoeg poetste.

7,9 miljoen Listeria Vlees van Ter Beke was besmet met de listeriabacterie. Een terugroepactie kostte het bedrijf 7,9 miljoen euro.

Ter Beke werd verplicht tonnen vlees terug te roepen en de fabriek ging tijdelijk dicht. Het deed een beroep op zijn andere fabrieken en die van concurrenten om zijn klanten te voorzien van voldoende charcuterie. De operatie kostte 7,9 miljoen euro brutobedrijfswinst, blijkt uit het jaarrapport. Analisten rekenden op 5 tot 6 miljoen euro schade.

De besmetting veroorzaakte ook herstructureringskosten. Eind vorig jaar sloot Ter Beke een deel van de getroffen fabriek definitief. 50 mensen verloren hun job.

Prijsverhoging

Bovendien stegen de kosten van het bedrijf door stijgende varkensprijzen. Eind vorig jaar was Belgisch varkensvlees het duurst in zes jaar. 'We maken werk van prijsverhogingen, maar dat is een geleidelijk proces', klinkt het. Dat supermarkten op de rem staan, heeft gevolgen voor de winst van Ter Beke.

De nettowinst ligt met 4,4 miljoen euro 39 procent lager dan in 2018. De brutobedrijfswinst daalt met eenmalige kosten 14 procent en zonder 4 procent. De omzet steeg 7 procent naar 728,1 miljoen euro. Het aandeel daalde vrijdag bijna 6 procent op de beurs.

Belastinggeschil

Goed nieuws kreeg Ter Beke in een belastinggeschil rond zijn Franse dochterbedrijf Stefano Toselli. Een claim van de belastinginspectie kon Ter Beke deels verhalen op de voormalige eigenaar van het bedrijf, dat Ter Beke in 2017 overnam. Het vorderde 438.000 euro.