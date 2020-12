Doek dreigt voor plantagegroep Hein Deprez

Fruit Farm had bescherming tegen zijn schuldeisers gevraagd nadat een obligatielening van 60 miljoen euro was vervallen.

Fruit Farm is in beroep gegaan tegen het vonnis. De toekomst van het bedrijf zal dus afhangen van wat die rechter in beroep oordeelt.

Fruit Farm had bescherming tegen zijn schuldeisers gevraagd nadat een obligatielening van 60 miljoen euro was vervallen. Begin dit jaar hadden de eigenaars van die obligaties Deprez en Fruit Farm nog een jaar extra gegeven om een oplossing te vinden voor de problemen waar de plantagegroep mee kampte.

Mislukte overname

Problemen waren er in overvloed. Fruit Farm verslikte zich in de overname van het Friese AC Hartman, dat als een van de grote spelers in de glastuinbouwsector het faillissement moest aanvragen. Het bedrijf moest ook zijn activiteiten in Costa Rica stopzetten en in Suriname kwam een bananenplantage in de problemen.