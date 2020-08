'Door corona heb ik niet een, maar twee start-ups'

Verstraete was eind vorig jaar begonnen met een nieuw avontuur na een carrière in de hospitality- en drankensector bij onder meer de Red Bull-importeur Jet Import. Samen met bartender Lou Claessens probeert ze buitenlandse dranken zonder of met weinig alcohol op de kaart te zetten.

'In bars in Londen of de VS is de kaart met niet-alcoholische cocktails even groot als die met de alcoholische, terwijl je in België vaak maar twee keuzes hebt', zegt Verstraete. Ze gelooft ook erg in cocktails met minder alcohol: '50 milliliter alcohol is hier nog altijd de norm. Maar als je creatief bent, kan je ook met 25 milliliter heel lekkere dingen maken.'