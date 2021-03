'Door corona kopen mensen meer wijn'

Isabeau Sas stuurt haar klanten elke maand een wijnpakket op. 'Ik wil wijn van zijn stoffige imago afhelpen.'

Een jaar geleden stond Isabeau Sas (34) nog dozen wijn in te pakken, maar dat is verleden tijd. 'Het is te druk geworden, want de omzet van mijn wijnwebwinkel Our Daily Bottle is in het voorbije jaar verdubbeld, mee door corona', zegt de jonge ondernemer. Sas verstuurt sinds 2016 elke maand een pakket met twee flessen wijn naar haar klanten. Die betalen 25 of 35 euro. 'Het gaat om een betaalbaar en een meer premium pakket.'

De grotere wijnhuizen zijn moeilijker te overtuigen. Een groot deel van de sector blijft traditioneel werken. Isabeau Sas Oprichter Our Daily Bottle

Sas doet veel zelf: wijnboeren zoeken, ze bezoeken, wijn importeren en een bijbehorende brochure maken. 'Sinds een tijdje doe ik een beroep op een logistieke werkkracht en nog een ander vast personeelslid. Daarnaast zijn er nog enkele stagiairs. Mijn vroegere hoofdjob als marketingconsultant heb ik op een erg laag pitje gezet, omdat mijn webwinkel zo hard groeit.' Concrete financiële cijfers geeft ze niet.

De vrees die Sas een jaar geleden had, is niet uitgekomen. Door het coronavirus zouden mensen de vinger op de knip houden en besparen op uitgaven voor wijn. 'Maar niets bleek minder waar. Ze drinken meer wijn dan voor corona. Door het virus winkelen ze ook veel meer online, wat ook een goede zaak is voor mijn bedrijf.'

Stellenbosch

Sas belandde eerder toevallig in de wijnwereld. Tijdens haar bacheloropleiding taal- en letterkunde in Leuven ging ze op uitwisseling naar de universiteit van het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch. 'Daar werd ik naar de wijngaarden gezogen. Ik deed er een studentenjob.'

Ze bleef plakken. 'Ik deed er mijn master taalkunde en ging nadien aan de slag voor een lokaal wijnhuis. Later verhuisde ik naar Bordeaux, waar ik een managementopleiding wijnbusiness en -marketing volgde. Nadien ging ik aan de slag voor een Frans wijnbedrijf, dat me naar zijn salesafdeling in Californië stuurde.'

We lonken naar het buitenland. In Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben we onze eerste stappen gezet. Isabeau Sas Oprichter Our Daily Bottle

In 2014 lonkte het moederland. 'Met mijn businessmodel voor Our Daily Bottle deed ik mee aan een ondernemerswedstrijd van de Vlaamse overheid. Ik zag een kans om wijn van zijn ietwat stoffige imago af te helpen. De sector was destijds amper met e-commerce bezig.'

Sas won wijnboeren voor haar digitale plannen. 'Voor hen is het aantrekkelijk dat ik een jong publiek aantrek. Wijn selecteren en proeven neemt veel tijd in beslag, maar ik krijg ook veel spontane sollicitaties van wijnboeren. De grotere wijnhuizen zijn moeilijker te overtuigen. Een groot deel van de sector blijft traditioneel werken.'