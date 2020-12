Dorstige Zweden slaan massaal sterkedrank in

In het derde kwartaal van 2020 liepen de Zweden, vooral in de zuidelijke provincies, de deur van de staatsslijterij plat.

In Zweden is de verkoop van wijnen en sterkedranken in handen van de overheid. Voor drank met een alcoholpercentage boven 3,5 procent kunnen Zweden ouder dan 20 terecht bij de Systembolaget. Sinds 1955 heeft dat overheidsbedrijf het monopolie op de verkoop van sterkedranken.

Over het hele land zijn er ruim 400 afdelingen. Diep in de nacht een fles wijn halen voor liederlijke escapades is in Zweden geen optie, want de winkels zijn alleen overdag open. Toch klinkt ook kritiek op het systeem. Veel Zweden steken de grens over richting Denemarken en Duitsland om er goedkoper sterkedranken in te slaan.

Dat is meteen de reden waarom de Systembolaget afgelopen zomer een opmerkelijk hogere verkoop noteerde. Omdat de grens met Denemarken vanwege de coronapandemie dicht was, schoot de verkoop van geestrijke dranken in de zuidelijke provincies de hoogte in. In de provincie Skane lag de verkoop liefst 29 procent hoger dan in dezelfde periode het jaar voordien.

De stijging tekent zich niet in het hele land af. In westelijke provincies zoals Jämtland (-28%) daalde de verkoop zelfs fors. Traditioneel steken de Noren de grens over om bij de buren goedkopere alcohol in te slaan. Omdat door de pandemie ook de Noors-Zweedse grens op slot ging, liep het Noorse alcoholtoerisme evenredig terug.