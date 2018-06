Dossche sluit maalderij Deinze na ruim 130 jaar

De bekende tarwemaalderij van Dossche Mills in Deinze sluit de deuren in de zomer van volgend jaar, na ruim 130 jaar. Ook in Nederland gaan twee vestigingen dicht.

Door de sluiting van de vroegere Molens van Deinze aan de Leie en het Schipdonkkanaal verliezen 39 werknemers hun baan. De maalderij bestaat al meer dan 130 jaar - de oorsprong gaat terug tot 1875 - maar procedeert al enkele jaren over een gecontesteerde milieuvergunning. Zo spanden buurtbewoners meerdere procedures aan tegen het bedrijf.

De directie van Dossche, een van de grootste maalderijspelers en leveranciers van bakkerijgrondstoffen in Europa, besliste nu om geen nieuwe milieuvergunning aan te vragen en het productieapparaat te optimaliseren. Deinze mag in principe nog blijven draaien tot augustus 2020, maar het bedrijf stopt er al een jaar vroeger mee. De investeringen in de productiefaciliteit zijn overigens al een tijdje teruggeschroefd. Het administratief kantoor, het R&D-centrum en de magazijnactiviteiten blijven wel in Deinze.

In Nederland wil de directie twee vestigingen sluiten, in Renesse waar 18 mensen werken en in Wormerveer (10 mensen). Vorig jaar nog nam Dossche in Nederland zijn sectorgenoot Meneba over, waartoe Wormerveer behoort.

Net als voor Deinze haalt Dossche voor de sluiting van Renesse als reden aan dat die maalderij in woon- of recreatiegebied ligt 'waardoor de aan- en afvoer van grondstoffen en eindproducten in de toekomst dreigt in het gedrang te komen'. Voor Wormerveer, waar Dossche huurt, heet het dat er al lang herontwikkelingsplannen zijn en verregaande gesprekken lopen met een potentiƫle koper.

De afslanking van de groep is op het eerste zicht niet ingegeven door financiƫle problemen: Dossche Mills is financieel gezond, net als de rest van de groep Dossche.

Zes fabrieken

Dossche Mills heeft nu nog zes fabrieken in de Benelux, waarvan dus de helft dichtgaat, en de directie bekijkt of de werknemers elders in de groep aan de slag kunnen. Voor wie dat niet kan, wordt een ontslagvergoeding toegekend. De directie belooft ook opleidingen aan te bieden en een outplacementregeling.

De directie belooft de komende twee jaar 18 miljoen euro te investeren in de bestaande vestigingen in Merksem, Rotterdam en Avelgem. Twee jaar geleden sloot de familiale groep Dossche al de vestiging in Geel.

Dossche Mills verwerkt jaarlijks meer dan 1 miljoen ton tarwe tot bloem, meel en meergranenmixen voor de brood- en banketbakkerij en biscuit- en voedingsindustrie in een reeks landen binnen en buiten de EU.