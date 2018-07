'Douwe Egberts en Nespresso azen op koffiebedrijf Illy'

Het Duits familiaal investeringsfonds JAB, dat nauwe banden onderhoudt met AB InBev-telg Alexandre Van Damme, en de Zwitserse voedingsreus Nestlé hebben het Italiaanse koffiebedrijf Illycaffè benaderd voor een overname.

De koffiesector is net als andere sectoren van de economie ook ten prooi gevallen aan schaalvergroting. Meer en meer merken en ketens vallen onder enkele grote spelers zoals JAB (onder meer Douwe Egberts), Nestlé (Nespresso) en Starbucks.

Vooral JAB Holding Co. is de jongste jaren volop in overnamemodus. Het vehikel van de steenrijke Duitse familie Reimann kocht eerder dit jaar nog de Britse lunch- en koffieketen Pret A Manger. JAB is bij ons ook bekend van de goede contacten met Alexandre Van Damme, een van de sleutelfiguren van bierreus AB InBev. Van Damme haalde samen met JAB Douwe Egberts van de beurs.

Familie Illy

Het persbureau Bloomberg meldt dat JAB, dat ook een reeks andere belangen heeft zoals de Amerikaanse frisdrankengroep Dr Pepper en het schoenenmerk Bally, interesse heeft om Illycaffè op te kopen. Ook Nestlé benaderde enkele maanden geleden de familie achter het Italiaanse koffiemerk, een van de grootste onafhankelijke spelers op de markt.

Het is de vraag of de familie Illy happig is om te verkopen. Bloomberg voegt eraan toe dat Nestlé te horen kreeg dat de Illy's niet van plan zijn hun bedrijf van de hand te doen. In een mededeling noemt Andrea Illy, voorzitter van het koffiebedijf, de hypothese van een overname 'ongepast'. Hij geeft wel toe dat er geregeld contacten zijn met JAB, Nestlé en andere partijen om kwesties te bespreken als koffie en gezondheid, aanpassingen aan de klimaatveranderingen en marktstandaarden.

Espresso

Illy werd in 1933 opgericht door Francesco Illy en wordt nu geleid door de derde generatie van dezelfde familie. Het merk is bekend voor zijn espresso's uit het premiumsegment van de markt en wordt in 140 landen op zo'n 100.000 plaatsen geserveerd. In 2016 was Illy goed voor een omzet van 460 miljoen euro.