Douwe Egberts gaat Illy-koffie maken

Beide bedrijven kondigen de samenwerking aan enkele weken nadat bekend is geraakt dat het Duitse investeringsfonds JAB, dat de belangrijkste aandeelhouder is van Jacobs Douwe Egberts, interesse heeft in een overname van Illy. De Italianen brandden in 2017 koffie ter waarde van 467 miljoen euro. Het bedrijf is in handen van de familie Illy, die het in 1933 oprichtte.