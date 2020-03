Douwe Egberts stelt beursgang uit

Jacobs Douwe Egberts stond klaar om nog voor de zomer naar de beurs te gaan, maar ziet daar nu van af, meldt Het Financieele Dagblad. 'Het zou bijna vreemd zijn als je de beursgang nu nog doorzet', citeert de krant een anonieme bron. 'Beleggers vragen zich dan af wat er aan de hand is.' Bovendien gelden door het coronavirus veel reisbeperkingen, wat maakt dat begeleidende bankiers en beleggers elkaar soms niet kunnen ontmoeten. Dat is een extra complicatie.

JAB Holdings plande een minderheidsbelang in Douwe Egberts te verkopen in de hoop 3 miljard euro op te halen.

De beursintroductie van Jacobs Douwe Egberts zou dit jaar de grootste in Nederland en een van de grootse in Europa worden. Eigenaar JAB Holdings plande een minderheidsbelang te verkopen in de hoop 3 miljard euro op te halen. Het bedrijf zou daarmee de kans vergroten om een plek te krijgen in de AEX, de belangrijkste Nederlandse beursindex.